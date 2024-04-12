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Лидеры ЕС обсудят поставки ПВО для Киева в апреле, заявил де Кроо
Лидеры ЕС обсудят поставки ПВО для Киева в апреле, заявил де Кроо - 12.04.2024, ПРАЙМ
Лидеры ЕС обсудят поставки ПВО для Киева в апреле, заявил де Кроо
Лидеры стран-участниц Евросоюза намерены обсудить поставки Киеву систем ПВО в ходе саммита в Брюсселе 15-17 апреля. Об этом журналистам сообщил премьер-министр... | 12.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Лидеры стран-участниц Евросоюза намерены обсудить поставки Киеву систем ПВО в ходе саммита в Брюсселе 15-17 апреля. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо."Конечно, поставки систем ПВО Украине странами ЕС также будут обсуждаться здесь (на саммите - ред.). Поставки осуществляются в основном на национальном уровне, но мы стараемся это максимально координировать", - сказал он.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно просил" семь дополнительных систем противовоздушной обороны, а также боеприпасы.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.В Кремле неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву только препятствуют переговорам и имеют отрицательное влияние.
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ЕС, УКРАИНА, ОРУЖИЕ, Новости, Вооружения, СВО
Лидеры ЕС обсудят поставки ПВО для Киева в апреле, заявил де Кроо
Премьер Бельгии де Кроо: лидеры ЕС на саммите 17-18 апреля обсудят поставки ПВО для Киева
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Лидеры стран-участниц Евросоюза намерены обсудить поставки Киеву систем ПВО в ходе саммита в Брюсселе 15-17 апреля. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
"Конечно, поставки систем ПВО Украине странами ЕС также будут обсуждаться здесь (на саммите - ред.). Поставки осуществляются в основном на национальном уровне, но мы стараемся это максимально координировать", - сказал он.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно просил" семь дополнительных систем противовоздушной обороны, а также боеприпасы.
В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
В Кремле неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву только препятствуют переговорам и имеют отрицательное влияние.
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