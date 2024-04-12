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Совет ЕС утвердил директиву об уголовном наказании за обход санкций
Совет ЕС утвердил директиву об уголовном наказании за обход санкций - 12.04.2024, ПРАЙМ
Совет ЕС утвердил директиву об уголовном наказании за обход санкций
Совет ЕС окончательно утвердил принятую ранее Европарламентом директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне ЕС. Об этом сообщается в... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T12:49+0300
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр - ПРАЙМ. Совет ЕС окончательно утвердил принятую ранее Европарламентом директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне ЕС. Об этом сообщается в официальном документе."Совет ЕС утвердил сегодня директиву, предусматривающую минимальные правила, применяемые на уровне ЕС, касающиеся нарушений или обхода санкций ЕС в государствах-членах", - говорится в тексте документа.Кроме того, отмечается, что ряд действий теперь будет рассматриваться в качестве уголовных преступлений во всех странах-участницах Евросоюза.Ранее в марте директива была утверждена Европарламентом. Согласно имеющимся данным, благодаря директиве появится возможность конфискации замороженных российских активов по решению суда.Европейский центральный банк ранее предупредил о репутационных рисках для европейской валюты и призвал к поиску других способов финансирования Киева. В Кремле и МИД России назвали такие решения нарушением международного права и откровенным воровством российских активов.В Еврокомиссии ранее отмечали, что 90 процентов полученных доходов в 2024 году будут потрачены на поставки оружия Киеву.
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ес, замороженные российские активы, новости
Экономика, ЕС, замороженные российские активы, Новости
Совет ЕС утвердил директиву об уголовном наказании за обход санкций
Совет ЕС окончательно утвердил директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций
БРЮССЕЛЬ, 12 апр - ПРАЙМ. Совет ЕС окончательно утвердил принятую ранее Европарламентом директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне ЕС. Об этом сообщается в официальном документе.
"Совет ЕС утвердил сегодня директиву, предусматривающую минимальные правила, применяемые на уровне ЕС, касающиеся нарушений или обхода санкций ЕС в государствах-членах", - говорится в тексте документа.
Кроме того, отмечается, что ряд действий теперь будет рассматриваться в качестве уголовных преступлений во всех странах-участницах Евросоюза.
Ранее в марте директива была утверждена Европарламентом. Согласно имеющимся данным, благодаря директиве появится возможность конфискации замороженных российских активов по решению суда.
Европейский центральный банк ранее предупредил о репутационных рисках для европейской валюты и призвал к поиску других способов финансирования Киева. В Кремле и МИД России назвали такие решения нарушением международного права и откровенным воровством российских активов.
В Еврокомиссии ранее отмечали, что 90 процентов полученных доходов в 2024 году будут потрачены на поставки оружия Киеву.
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