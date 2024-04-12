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В Европе ожидают, что план по инвестициям в оборонку заработает в мае - 12.04.2024, ПРАЙМ
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В Европе ожидают, что план по инвестициям в оборонку заработает в мае
В Европе ожидают, что план по инвестициям в оборонку заработает в мае - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Европе ожидают, что план по инвестициям в оборонку заработает в мае
Глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надия Кальвиньо считает, что новый план по активизации инвестиций в оборонную промышленность и сферу безопасности | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T10:23+0300
2024-04-12T10:24+0300
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европа
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – ПРАЙМ. Глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надия Кальвиньо считает, что новый план по активизации инвестиций в оборонную промышленность и сферу безопасности Евросоюза частично заработает уже в мае, намерена обсудить этот план на заседании глав министерств экономики и финансов стран сообщества в Люксембурге в пятницу.Лидеры ЕС по итогам мартовского саммита призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню этого года, а Европейскому инвестиционному банку - адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности."Мы обсудим инвестирование в область безопасности и обороны при сохранении очень высокого финансового потенциала ЕИБ. На заседании в феврале мы договорились провести оценку определения технологий и инфраструктуры двойного назначения и начать работу по активизации инвестиций в рамках предусмотренных на эти цели 6 миллиардов евро. За прошедшие два месяца мы много сделали с участием заинтересованных сторон, акционеров, представителей оборонной индустрии, финансового сектора и ключевых инвесторов. Мы подготовили неотложный план действий, который я представлю сегодня министрам и который заключается в расширении доступа предприятий малого и среднего бизнеса к таким инвестициям и создании для таких программ системы одного окна и ускоренного и облегченного доступа к инвестициям. Ожидаю, что такая система заработает уже в мае", - сказала глава ЕИБ перед министерской встречей.По ее словам, для этого необходимо в ближайшее время утвердить все детали."Ожидаю, что полностью весь план действий по инвестициям в сектор безопасности и обороны заработает к июню", - добавила она.Страны ЕС ранее разошлись во мнении по возможным общеевропейским долгам на развитие оборонной промышленности. Как заявлял премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, выпуск долговых обязательств ЕС для финансирования оборонной промышленности не является панацеей. По его словам, "облигации рано или поздно должны погашаться", а "большая часть оборонных бюджетов - это постоянные расходы". "Могут ли европейские оборонные облигации стать волшебным решением? Я технически не могу себе этого представить", - задавался вопросом бельгийский политик.В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис допускал, что Европа могла бы выпускать еврооблигации специально для финансирования оборонных расходов.
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впк, европа, инвестиции
Вооружения, ВПК, ЕВРОПА, инвестиции
10:23 12.04.2024 (обновлено: 10:24 12.04.2024)
 
В Европе ожидают, что план по инвестициям в оборонку заработает в мае

Глава ЕИБ Кальвиньо ожидает, что план по инвестициям в оборонку ЕС заработает уже в мае

© РИА Новости . Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкПроизводство боекомплекта
Производство боекомплекта - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Михаил Куравлев
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – ПРАЙМ. Глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надия Кальвиньо считает, что новый план по активизации инвестиций в оборонную промышленность и сферу безопасности Евросоюза частично заработает уже в мае, намерена обсудить этот план на заседании глав министерств экономики и финансов стран сообщества в Люксембурге в пятницу.
Лидеры ЕС по итогам мартовского саммита призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, поручили Еврокомиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню этого года, а Европейскому инвестиционному банку - адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности.
"Мы обсудим инвестирование в область безопасности и обороны при сохранении очень высокого финансового потенциала ЕИБ. На заседании в феврале мы договорились провести оценку определения технологий и инфраструктуры двойного назначения и начать работу по активизации инвестиций в рамках предусмотренных на эти цели 6 миллиардов евро. За прошедшие два месяца мы много сделали с участием заинтересованных сторон, акционеров, представителей оборонной индустрии, финансового сектора и ключевых инвесторов. Мы подготовили неотложный план действий, который я представлю сегодня министрам и который заключается в расширении доступа предприятий малого и среднего бизнеса к таким инвестициям и создании для таких программ системы одного окна и ускоренного и облегченного доступа к инвестициям. Ожидаю, что такая система заработает уже в мае", - сказала глава ЕИБ перед министерской встречей.
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По ее словам, для этого необходимо в ближайшее время утвердить все детали.
"Ожидаю, что полностью весь план действий по инвестициям в сектор безопасности и обороны заработает к июню", - добавила она.
Страны ЕС ранее разошлись во мнении по возможным общеевропейским долгам на развитие оборонной промышленности. Как заявлял премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, выпуск долговых обязательств ЕС для финансирования оборонной промышленности не является панацеей. По его словам, "облигации рано или поздно должны погашаться", а "большая часть оборонных бюджетов - это постоянные расходы". "Могут ли европейские оборонные облигации стать волшебным решением? Я технически не могу себе этого представить", - задавался вопросом бельгийский политик.
В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис допускал, что Европа могла бы выпускать еврооблигации специально для финансирования оборонных расходов.
 
ВооруженияВПКЕВРОПАинвестиции
 
 
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