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Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины
Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины - 12.04.2024, ПРАЙМ
Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины
Нидерланды выделят один миллиард евро на военную поддержку Украины в 2024 году и три миллиарда евро в 2025 году, заявил премьер-министр Марк Рютте в социальной... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T16:45+0300
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2024-04-12T16:45+0300
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ГААГА, 12 апр - ПРАЙМ. Нидерланды выделят один миллиард евро на военную поддержку Украины в 2024 году и три миллиарда евро в 2025 году, заявил премьер-министр Марк Рютте в социальной сети Х."Мы с министром обороны Оллонгрен, министром иностранных дел Брюинс Слот, министром внешней торговли ван Леувеном, министром финансов Вейенбергом в разговоре с Зеленским объявили, что Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку (Украины) в этом году. Это сверх уже согласованных 2 миллиардов евро", - сообщил он.Рютте также отметил, что Нидерладны продолжит сотрудничать с Данией и Чехией по поставкам боеприпасов и систем ПВО для Украины. Предварительно в бюджете Нидерландов было запланировано выделение 2 миллиардов евро помощи Украине в 2024 году.В конце января страна уже выделила 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и кибербезопасность. В начале марта в Минобороны страны сообщили, что Гаага предоставит 250 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины по инициативе Чехии.
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Политика, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, ФИНАНСЫ, Новости
Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины
Рютте: Нидерланды выделят Украине миллиард евро в этом году и три в следующем
ГААГА, 12 апр - ПРАЙМ. Нидерланды выделят один миллиард евро на военную поддержку Украины в 2024 году и три миллиарда евро в 2025 году, заявил премьер-министр Марк Рютте в социальной сети Х.
"Мы с министром обороны Оллонгрен, министром иностранных дел Брюинс Слот, министром внешней торговли ван Леувеном, министром финансов Вейенбергом в разговоре с Зеленским объявили, что Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку (Украины) в этом году. Это сверх уже согласованных 2 миллиардов евро", - сообщил он.
Рютте также отметил, что Нидерладны продолжит сотрудничать с Данией и Чехией по поставкам боеприпасов и систем ПВО для Украины. Предварительно в бюджете Нидерландов было запланировано выделение 2 миллиардов евро помощи Украине в 2024 году.
В конце января страна уже выделила 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и кибербезопасность. В начале марта в Минобороны страны сообщили, что Гаага предоставит 250 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины по инициативе Чехии.
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