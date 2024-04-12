https://1prime.ru/20240412/finance-847344958.html

Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины

Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины - 12.04.2024, ПРАЙМ

Нидерланды выделят еще четыре миллиарда евро на военную поддержку Украины

Нидерланды выделят один миллиард евро на военную поддержку Украины в 2024 году и три миллиарда евро в 2025 году, заявил премьер-министр Марк Рютте в социальной... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T16:45+0300

2024-04-12T16:45+0300

2024-04-12T16:45+0300

политика

нидерланды

украина

финансы

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg

ГААГА, 12 апр - ПРАЙМ. Нидерланды выделят один миллиард евро на военную поддержку Украины в 2024 году и три миллиарда евро в 2025 году, заявил премьер-министр Марк Рютте в социальной сети Х."Мы с министром обороны Оллонгрен, министром иностранных дел Брюинс Слот, министром внешней торговли ван Леувеном, министром финансов Вейенбергом в разговоре с Зеленским объявили, что Нидерланды выделят дополнительно 1 миллиард евро на военную поддержку (Украины) в этом году. Это сверх уже согласованных 2 миллиардов евро", - сообщил он.Рютте также отметил, что Нидерладны продолжит сотрудничать с Данией и Чехией по поставкам боеприпасов и систем ПВО для Украины. Предварительно в бюджете Нидерландов было запланировано выделение 2 миллиардов евро помощи Украине в 2024 году.В конце января страна уже выделила 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и кибербезопасность. В начале марта в Минобороны страны сообщили, что Гаага предоставит 250 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины по инициативе Чехии.

https://1prime.ru/20240410/niderlandy-847252153.html

нидерланды

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нидерланды, украина, финансы, новости