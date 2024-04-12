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В Финляндии отказались продлевать аренду нефтебазы для "дочки" "Лукойла" - 12.04.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии отказались продлевать аренду нефтебазы для "дочки" "Лукойла"
В Финляндии отказались продлевать аренду нефтебазы для "дочки" "Лукойла" - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Финляндии отказались продлевать аренду нефтебазы для "дочки" "Лукойла"
Город Куопио в Финляндии не планирует продлевать договор аренды нефтехранилища компании Teboil, дочерней компании "Лукойла", пишет издание Yle. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T12:16+0300
2024-04-12T12:16+0300
энергетика
финляндия
teboil
новости
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Город Куопио в Финляндии не планирует продлевать договор аренды нефтехранилища компании Teboil, дочерней компании "Лукойла", пишет издание Yle."Нефтяная компания Teboil покинет свой участок в Келлониемими в Куопио в конце года. Компания арендовала у города Куопио промышленный участок, срок аренды которого истекает в конце 2024 года. Администрация города Куопио подтвердила, что срок аренды завершается в 2024 году", – говорится в публикации.Нефтехранилище Teboil находится в Куопио уже более 50 лет, но последнее продление договора аренды состоялось в конце 2021 года. Городские власти отмечают, что юридически договор истекает в срок, но с политической точки зрения это имеет значение, особенно в свете того, что Teboil и его цепочка собственников связаны с Россией.С начала 2022 года многие финские организации и предприятия прекратили сотрудничество с Teboil из-за российской военной операции на Украине, и Teboil потребовал компенсаций от владельцев заправочных станций, решивших сменить франшизу до окончания срока действия договора.
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финляндия, teboil, новости
Энергетика, ФИНЛЯНДИЯ, Teboil, Новости
12:16 12.04.2024
 
В Финляндии отказались продлевать аренду нефтебазы для "дочки" "Лукойла"

Yle: власти финского города не намерены продлевать аренду нефтебазы для "дочки" "Лукойла"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтозаправки Shell начали работу под брендом Teboil
Автозаправки Shell начали работу под брендом Teboil - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Город Куопио в Финляндии не планирует продлевать договор аренды нефтехранилища компании Teboil, дочерней компании "Лукойла", пишет издание Yle.
"Нефтяная компания Teboil покинет свой участок в Келлониемими в Куопио в конце года. Компания арендовала у города Куопио промышленный участок, срок аренды которого истекает в конце 2024 года. Администрация города Куопио подтвердила, что срок аренды завершается в 2024 году", – говорится в публикации.
Нефтехранилище Teboil находится в Куопио уже более 50 лет, но последнее продление договора аренды состоялось в конце 2021 года. Городские власти отмечают, что юридически договор истекает в срок, но с политической точки зрения это имеет значение, особенно в свете того, что Teboil и его цепочка собственников связаны с Россией.
С начала 2022 года многие финские организации и предприятия прекратили сотрудничество с Teboil из-за российской военной операции на Украине, и Teboil потребовал компенсаций от владельцев заправочных станций, решивших сменить франшизу до окончания срока действия договора.
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