https://1prime.ru/20240412/gaz-847322165.html
В ГД назвали преимущество закона об ОПИ для "Силы Сибири"
В ГД назвали преимущество закона об ОПИ для "Силы Сибири" - 12.04.2024, ПРАЙМ
В ГД назвали преимущество закона об ОПИ для "Силы Сибири"
Рассматриваемый Госдумой законопроект о предоставлении доступа к общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ) без конкурса позволит ускорить строительство... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:31+0300
2024-04-12T09:31+0300
2024-04-12T09:31+0300
энергетика
газ
сила сибири
госдума
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ХАБАРОВСК, 12 апр - ПРАЙМ. Рассматриваемый Госдумой законопроект о предоставлении доступа к общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ) без конкурса позволит ускорить строительство перемычки между магистральными газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", сообщил журналистам глава думского комитета по энергетике Павел Завальный. В начале апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий "Газпрому" и "Транснефти" без проведения аукциона получить в пользование местные участки недр в целях разведки и добычи ОПИ для строительства приоритетной трубопроводной инфраструктуры. Сейчас участки недр местного значения могут без аукциона предоставляться для разведки и добычи ОПИ в целях строительства, реконструкции, капремонта автодорог и объектов железнодорожной инфраструктуры. Законопроект вводит такую возможность и при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, перечень которых устанавливается правительством РФ. "Несмотря на то что проект еще не закончен, работа уже ведется. Трубы варятся уже, то есть идет масштабная подготовка к этому строительству параллельно с проектированием. Идет подготовка необходимых материалов для того, чтобы как можно быстрее реализовать этот проект", - сказал он. "Буквально неделю назад в Госдуме был принят (в первом чтении - ред.) закон, который был инициирован депутатами, по неконкурсному выделению доступа к ОПИ. Это касается песка, песчано-гравийной смеси - для того, чтобы использовать в строительстве. Принятие этого закона сможет значительно снизить затраты на строительство газопровода, но самое главное - сроки. Сроки снижаются от двух лет выделения этих ресурсов до полугода", - добавил Завальный. В сентябре президент РФ Владимир Путин говорил, что включение газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в единую систему газоснабжения страны решит историческую задачу для РФ, решение позволит интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока страны. Работу по соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" ведет по поручению президента РФ "Газпром".
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газ, сила сибири, госдума
Энергетика, Газ, Сила Сибири, Госдума
В ГД назвали преимущество закона об ОПИ для "Силы Сибири"
Завальный: закон об ОПИ ускорит соединение "Силы Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток"
ХАБАРОВСК, 12 апр - ПРАЙМ. Рассматриваемый Госдумой законопроект о предоставлении доступа к общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ) без конкурса позволит ускорить строительство перемычки между магистральными газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", сообщил журналистам глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.
В начале апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий "Газпрому" и "Транснефти" без проведения аукциона получить в пользование местные участки недр в целях разведки и добычи ОПИ для строительства приоритетной трубопроводной инфраструктуры. Сейчас участки недр местного значения могут без аукциона предоставляться для разведки и добычи ОПИ в целях строительства, реконструкции, капремонта автодорог и объектов железнодорожной инфраструктуры.
Законопроект вводит такую возможность и при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, перечень которых устанавливается правительством РФ.
"Несмотря на то что проект еще не закончен, работа уже ведется. Трубы варятся уже, то есть идет масштабная подготовка к этому строительству параллельно с проектированием. Идет подготовка необходимых материалов для того, чтобы как можно быстрее реализовать этот проект", - сказал он.
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"Буквально неделю назад в Госдуме был принят (в первом чтении - ред.) закон, который был инициирован депутатами, по неконкурсному выделению доступа к ОПИ. Это касается песка, песчано-гравийной смеси - для того, чтобы использовать в строительстве. Принятие этого закона сможет значительно снизить затраты на строительство газопровода, но самое главное - сроки. Сроки снижаются от двух лет выделения этих ресурсов до полугода", - добавил Завальный.
В сентябре президент РФ Владимир Путин говорил, что включение газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" в единую систему газоснабжения страны решит историческую задачу для РФ, решение позволит интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока страны. Работу по соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" ведет по поручению президента РФ "Газпром".