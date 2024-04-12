Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС оценили заполненность газохранилищ на конец отопительного сезона - 12.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240412/gaz-847329958.html
В ЕС оценили заполненность газохранилищ на конец отопительного сезона
В ЕС оценили заполненность газохранилищ на конец отопительного сезона - 12.04.2024, ПРАЙМ
В ЕС оценили заполненность газохранилищ на конец отопительного сезона
Газовые хранилища ЕС на конец отопительного сезона 31 марта 2024 года были заполнены почти на 60%, это абсолютный рекорд для этого сезона, говорится в заявлении | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T11:40+0300
2024-04-12T11:40+0300
энергетика
европа
газ
газохранилища
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – ПРАЙМ. Газовые хранилища ЕС на конец отопительного сезона 31 марта 2024 года были заполнены почти на 60%, это абсолютный рекорд для этого сезона, говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. "На 31 марта этого года, когда закончился зимний отопительный сезон, наши газовые хранилища были заполнены более чем на 58%. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений в это время года", - указывается в документе. В Еврокомиссии уверяют, что такие запасы на конец зимы стали результатом "грамотной политике ЕС по диверсификации поставок энергоресурсов".
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, газ, газохранилища
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, газохранилища
11:40 12.04.2024
 
В ЕС оценили заполненность газохранилищ на конец отопительного сезона

Симсон: газохранилища в ЕС на конец отопительного сезона заполнены почти на 60%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – ПРАЙМ. Газовые хранилища ЕС на конец отопительного сезона 31 марта 2024 года были заполнены почти на 60%, это абсолютный рекорд для этого сезона, говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
"На 31 марта этого года, когда закончился зимний отопительный сезон, наши газовые хранилища были заполнены более чем на 58%. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений в это время года", - указывается в документе.
В Еврокомиссии уверяют, что такие запасы на конец зимы стали результатом "грамотной политике ЕС по диверсификации поставок энергоресурсов".
 
ЭнергетикаЕВРОПАГазгазохранилища
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала