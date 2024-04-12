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В ЕС оценили заполненность газохранилищ на конец отопительного сезона

В ЕС оценили заполненность газохранилищ на конец отопительного сезона - 12.04.2024, ПРАЙМ

В ЕС оценили заполненность газохранилищ на конец отопительного сезона

Газовые хранилища ЕС на конец отопительного сезона 31 марта 2024 года были заполнены почти на 60%, это абсолютный рекорд для этого сезона, говорится в заявлении | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T11:40+0300

2024-04-12T11:40+0300

2024-04-12T11:40+0300

энергетика

европа

газ

газохранилища

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БРЮССЕЛЬ, 12 апр – ПРАЙМ. Газовые хранилища ЕС на конец отопительного сезона 31 марта 2024 года были заполнены почти на 60%, это абсолютный рекорд для этого сезона, говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. "На 31 марта этого года, когда закончился зимний отопительный сезон, наши газовые хранилища были заполнены более чем на 58%. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений в это время года", - указывается в документе. В Еврокомиссии уверяют, что такие запасы на конец зимы стали результатом "грамотной политике ЕС по диверсификации поставок энергоресурсов".

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европа, газ, газохранилища