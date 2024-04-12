https://1prime.ru/20240412/gaz-847329958.html
В ЕС оценили заполненность газохранилищ на конец отопительного сезона
В ЕС оценили заполненность газохранилищ на конец отопительного сезона - 12.04.2024, ПРАЙМ
В ЕС оценили заполненность газохранилищ на конец отопительного сезона
Газовые хранилища ЕС на конец отопительного сезона 31 марта 2024 года были заполнены почти на 60%, это абсолютный рекорд для этого сезона, говорится в заявлении | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T11:40+0300
2024-04-12T11:40+0300
2024-04-12T11:40+0300
энергетика
европа
газ
газохранилища
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – ПРАЙМ. Газовые хранилища ЕС на конец отопительного сезона 31 марта 2024 года были заполнены почти на 60%, это абсолютный рекорд для этого сезона, говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. "На 31 марта этого года, когда закончился зимний отопительный сезон, наши газовые хранилища были заполнены более чем на 58%. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений в это время года", - указывается в документе. В Еврокомиссии уверяют, что такие запасы на конец зимы стали результатом "грамотной политике ЕС по диверсификации поставок энергоресурсов".
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, газ, газохранилища
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, газохранилища
В ЕС оценили заполненность газохранилищ на конец отопительного сезона
Симсон: газохранилища в ЕС на конец отопительного сезона заполнены почти на 60%
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – ПРАЙМ. Газовые хранилища ЕС на конец отопительного сезона 31 марта 2024 года были заполнены почти на 60%, это абсолютный рекорд для этого сезона, говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
"На 31 марта этого года, когда закончился зимний отопительный сезон, наши газовые хранилища были заполнены более чем на 58%. Это самый высокий уровень за всю историю наблюдений в это время года", - указывается в документе.
В Еврокомиссии уверяют, что такие запасы на конец зимы стали результатом "грамотной политике ЕС по диверсификации поставок энергоресурсов".