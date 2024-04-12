https://1prime.ru/20240412/gaz-847333455.html

ЕС пригрозил ФРГ из-за закона, "мешающего" отказаться от российского газа

ЕС пригрозил ФРГ из-за закона, "мешающего" отказаться от российского газа - 12.04.2024, ПРАЙМ

ЕС пригрозил ФРГ из-за закона, "мешающего" отказаться от российского газа

Европейский союз готов подать в суд на Германию, если та не внесет изменения в свой газовый закон, которому поставки немецкого газа облагаются налогом, пишет... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T13:20+0300

2024-04-12T13:20+0300

2024-04-12T13:20+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Европейский союз готов подать в суд на Германию, если та не внесет изменения в свой газовый закон, которому поставки немецкого газа облагаются налогом, пишет газета Politico со ссылкой на источники в Еврокомиссии."Есть основания считать это явным нарушением закона о конкуренции и правил единого рынка", - приводит газета слова неназванного чиновника. По его словам, если ФРГ не откажется от налога или хотя бы не снизит его, то иск будет подан в ближайшее время.Согласно газете, другие страны-участницы ЕС полагают, что позиция Германии мешает снизить зависимость от энергоресурсов из России, так как она приводит к росту цен и мотивирует их покупать более дешевые российские ресурсы.Представитель министерства экономики Германии в свою очередь утверждает, что налог равномерно взимается со всех стран и не ограничивает торговлю в ЕС.В издании отметили, что ЕС покончить с импортом российского газа к 2027 году. К настоящему времени ЕС отказался примерно от двух третей исторического импорта российского газа, хотя некоторые страны Центральной Европы по-прежнему сильно зависят от поставок из России.

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