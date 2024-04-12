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Немецкой промышленности предрекли мрачное будущее
Немецкой промышленности предрекли мрачное будущее - 12.04.2024, ПРАЙМ
Немецкой промышленности предрекли мрачное будущее
Промышленность ФРГ не сможет достичь уровня до начала СВО, заявил генеральный директор компании RWE Маркус Креббер. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:07+0300
2024-04-12T09:07+0300
2024-04-12T09:07+0300
экономика
германия
газ
санкции против рф
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Промышленность ФРГ не сможет достичь уровня до начала СВО, заявил генеральный директор компании RWE Маркус Креббер.По его словам, причина этого заключается в ранее принятом решении об отказе от атомной энергетики и возникшей после введения антироссийских санкций зависимости от импорта СПГ. Эти шаги Креббер считает ошибкой, пишет Berliner Zeitung.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЦены на газ в континентальной Европе, особенно в Германии, сейчас структурно выше, отметил он. "Немецкая промышленность находится в невыгодном положении", — подчеркнул Креббер.Он указал на нехватку альтернатив в сфере энергетики. "Если вы точно знаете, что хотите что-то отключить, вам нужно немедленно подумать о том, как внедрить новые технологии", — сказал топ-менеджер,Цены на газ в Европе сейас упали на 90% по сравнению с рекордным уровнем 2022 года, однако потребность промышленности еще не пришла в норму. Европейский ценовой максимум на газовом рынке все еще выше докризисного среднего уровня и почти на две трети превышает цену 2019 года.Креббер прогнозирует небольшое восстановление. "Однако я думаю, что мы увидим значительное структурное снижение спроса в энергоемких отраслях", — сказал он.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. При этом санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. На Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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германия, газ, санкции против рф
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Газ, санкции против РФ
Немецкой промышленности предрекли мрачное будущее
Гендиректор RWE Креббер: промышленность ФРГ не восстановится до старого уровня
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Промышленность ФРГ не сможет достичь уровня до начала СВО, заявил генеральный директор компании RWE Маркус Креббер.
По его словам, причина этого заключается в ранее принятом решении об отказе от атомной энергетики и возникшей после введения антироссийских санкций зависимости от импорта СПГ. Эти шаги Креббер считает ошибкой, пишет Berliner Zeitung
.
Цены на газ в континентальной Европе, особенно в Германии, сейчас структурно выше, отметил он. "Немецкая промышленность находится в невыгодном положении", — подчеркнул Креббер.
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Он указал на нехватку альтернатив в сфере энергетики. "Если вы точно знаете, что хотите что-то отключить, вам нужно немедленно подумать о том, как внедрить новые технологии", — сказал топ-менеджер,
Цены на газ в Европе сейас упали на 90% по сравнению с рекордным уровнем 2022 года, однако потребность промышленности еще не пришла в норму. Европейский ценовой максимум на газовом рынке все еще выше докризисного среднего уровня и почти на две трети превышает цену 2019 года.
Креббер прогнозирует небольшое восстановление. "Однако я думаю, что мы увидим значительное структурное снижение спроса в энергоемких отраслях", — сказал он.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. При этом санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. На Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.