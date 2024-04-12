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"Нам это нужно". В Германии сделали громкое заявление о России
"Нам это нужно". В Германии сделали громкое заявление о России - 12.04.2024, ПРАЙМ
"Нам это нужно". В Германии сделали громкое заявление о России
Германия должна стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Такое мнение выразил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T15:45+0300
2024-04-12T15:45+0300
2024-04-12T15:45+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Германия должна стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Такое мнение выразил лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt."Нам нужен мир с Россией, нам необходима кооперация с Россией, нам не нужна ненависть между немцами и русскими", — отметил он.Политик также призвал к завершению конфликта на Украине и подчеркнул, что западные партнеры Киева, включая Германию, должны способствовать дипломатическим переговорам, а не эскалации ситуации.Хеке также раскритиковал поставки оружия и характеризовал президента России, Владимира Путина, как рационального человека.Ранее российский лидер в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном отметил, что он удивлен политико йнынешних немецких властей, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей собственной страны.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
"Нам это нужно". В Германии сделали громкое заявление о России
Политик Хеке: Германии необходимы мир и кооперация с Россией
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
Германия должна стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Такое мнение выразил
лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt.
"Нам нужен мир с Россией, нам необходима кооперация с Россией, нам не нужна ненависть между немцами и русскими", — отметил он.
Политик также призвал к завершению конфликта на Украине и подчеркнул, что западные партнеры Киева, включая Германию, должны способствовать дипломатическим переговорам, а не эскалации ситуации.
Хеке также раскритиковал поставки оружия и характеризовал президента России, Владимира Путина, как рационального человека.
Ранее российский лидер в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном отметил, что он удивлен политико йнынешних немецких властей, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей собственной страны.
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