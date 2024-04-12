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Суд признал требования ФНС к "дочке" Google еще на два миллиарда рублей - 12.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240412/google-847342247.html
Суд признал требования ФНС к "дочке" Google еще на два миллиарда рублей
Суд признал требования ФНС к "дочке" Google еще на два миллиарда рублей - 12.04.2024, ПРАЙМ
Суд признал требования ФНС к "дочке" Google еще на два миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы признал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов "дочки" Google требования Федеральной налоговой службы (ФНС) России еще в... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T15:44+0300
2024-04-12T15:44+0300
экономика
фнс
фнс россии
суд
google
банкротство
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МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов "дочки" Google требования Федеральной налоговой службы (ФНС) России еще в размере более двух миллиардов рублей, следует из опубликованной резолютивной части определения суда. Ранее суд включил в реестр требование ФНС в размере около 19,6 миллиарда рублей, основанное на административных штрафах. Это требование остается самым большим в реестре требований кредиторов ООО "Гугл". Арбитражный суд Москвы в октябре признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Конкурсным управляющим был утвержден Валерий Таляровский. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. На момент первого собрания кредиторов в августе 2023 года в реестр "дочки" Google были включены требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей, из них около 19,6 миллиарда – требования ФНС. В заявлении Таляровского, опубликованном 11 апреля на Федресурсе, говорится, что по состоянию на 10 января 2024 года в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования кредиторов второй очереди в размере около 285 миллионов рублей (как правило, это долги по оплате труда), требования кредиторов третьей очереди в размере более 20,3 миллиарда рублей, требования кредиторов по взысканию неустоек и применению иных финансовых санкций в размере более 33 миллиардов рублей. Кроме того, текущие требования составляли около 6,4 миллиарда рублей.
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фнс, фнс россии, суд, google, банкротство
Экономика, ФНС, ФНС России, суд, Google, банкротство
15:44 12.04.2024
 
Суд признал требования ФНС к "дочке" Google еще на два миллиарда рублей

Суд признал требования ФНС к "дочке" Google еще на два миллиарда рублей

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов "дочки" Google требования Федеральной налоговой службы (ФНС) России еще в размере более двух миллиардов рублей, следует из опубликованной резолютивной части определения суда.
Ранее суд включил в реестр требование ФНС в размере около 19,6 миллиарда рублей, основанное на административных штрафах. Это требование остается самым большим в реестре требований кредиторов ООО "Гугл".
Арбитражный суд Москвы в октябре признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Конкурсным управляющим был утвержден Валерий Таляровский.
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. На момент первого собрания кредиторов в августе 2023 года в реестр "дочки" Google были включены требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей, из них около 19,6 миллиарда – требования ФНС.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
ФНС ожидает роста поступления налогов в бюджетную систему России
19 марта, 09:54
В заявлении Таляровского, опубликованном 11 апреля на Федресурсе, говорится, что по состоянию на 10 января 2024 года в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования кредиторов второй очереди в размере около 285 миллионов рублей (как правило, это долги по оплате труда), требования кредиторов третьей очереди в размере более 20,3 миллиарда рублей, требования кредиторов по взысканию неустоек и применению иных финансовых санкций в размере более 33 миллиардов рублей. Кроме того, текущие требования составляли около 6,4 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаФНСФНС РоссиисудGoogleбанкротство
 
 
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