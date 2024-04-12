https://1prime.ru/20240412/import-847346330.html
В ЕК следят за потоками украинского импорта в ЕС, заявил представитель
В ЕК следят за потоками украинского импорта в ЕС, заявил представитель - 12.04.2024, ПРАЙМ
В ЕК следят за потоками украинского импорта в ЕС, заявил представитель
Европейская комиссия внимательно следит за импортом украинской сельхозпродукции в страны Евросоюза, находится на связи с властями Украины, а также настаивает на | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T17:04+0300
2024-04-12T17:04+0300
2024-04-12T17:15+0300
ек
украина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 апр - ПРАЙМ. Европейская комиссия внимательно следит за импортом украинской сельхозпродукции в страны Евросоюза, находится на связи с властями Украины, а также настаивает на том, чтобы соседние с ней страны сообщества, включая Венгрию, отменили все односторонние ограничения, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя заявление министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя о новых мерах Будапешта для ограничения импорта с Украины.Накануне венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что руководство Евросоюза, продлевая беспошлинный ввоз с Украины, "предало" европейских фермеров и поддержало интересы украинских олигархов, поэтому Будапешт в одностороннем порядке вводит обязательную маркировку всех запрещенных к ввозу в Венгрию товаров, прибывающих с территории Украины, вне зависимости от их страны происхождения."Еврокомиссия продолжает внимательно следить за потоком экспорта агропродукции с Украины в ЕС, сохраняя постоянный контакт с украинскими властями, а также близкими географически к Украине странами Евросоюза. В этом контексте мы призвали Венгрию, Польшу и Словакию снять свои односторонние ограничения", - сообщил представитель Еврокомиссии.Он напомнил, что "Украина приняла план действий по контролю своего экспорта и предотвращению негативного влияния на рынок соседних государств ЕС". "Приоритетом Еврокомиссии является конструктивная работа со всеми сторонами, чтобы обеспечить эффективную работу этого плана. Эти вопросы также конструктивно и прицельно обсуждались на последних заседаниях совместной координационной платформы по украинскому экспорту", - добавил Олоф Жилл.Постоянные представители стран-членов Евросоюза на прошлой неделе согласовали новый компромиссный вариант предложения Еврокомиссии о продлении на один год до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины.Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия сохранит запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на давление со стороны ЕС, потому что это означало бы крах для венгерских аграриев.ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://1prime.ru/20240226/844530834.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ек, украина, новости
БРЮССЕЛЬ, 12 апр - ПРАЙМ. Европейская комиссия внимательно следит за импортом украинской сельхозпродукции в страны Евросоюза, находится на связи с властями Украины, а также настаивает на том, чтобы соседние с ней страны сообщества, включая Венгрию, отменили все односторонние ограничения, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя заявление министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя о новых мерах Будапешта для ограничения импорта с Украины.
Накануне венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что руководство Евросоюза, продлевая беспошлинный ввоз с Украины, "предало" европейских фермеров и поддержало интересы украинских олигархов, поэтому Будапешт в одностороннем порядке вводит обязательную маркировку всех запрещенных к ввозу в Венгрию товаров, прибывающих с территории Украины, вне зависимости от их страны происхождения.
"Еврокомиссия продолжает внимательно следить за потоком экспорта агропродукции с Украины в ЕС, сохраняя постоянный контакт с украинскими властями, а также близкими географически к Украине странами Евросоюза. В этом контексте мы призвали Венгрию, Польшу и Словакию снять свои односторонние ограничения", - сообщил представитель Еврокомиссии.
Он напомнил, что "Украина приняла план действий по контролю своего экспорта и предотвращению негативного влияния на рынок соседних государств ЕС". "Приоритетом Еврокомиссии является конструктивная работа со всеми сторонами, чтобы обеспечить эффективную работу этого плана. Эти вопросы также конструктивно и прицельно обсуждались на последних заседаниях совместной координационной платформы по украинскому экспорту", - добавил Олоф Жилл.
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на прошлой неделе согласовали новый компромиссный вариант предложения Еврокомиссии о продлении на один год до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия сохранит запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на давление со стороны ЕС, потому что это означало бы крах для венгерских аграриев.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
ЕК призвала Украину вывозить свое зерно в третьи страны