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Погиб бывший адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Погиб бывший адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило
Погиб бывший адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило - 12.04.2024, ПРАЙМ
Погиб бывший адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило
Умер бывший адвокат осужденного в 1990-е годы серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин, сообщил в соцсети "ВКонтакте" лечебно-реабилитационный научный... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T06:02+0300
2024-04-12T06:03+0300
преступность
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Умер бывший адвокат осужденного в 1990-е годы серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин, сообщил в соцсети "ВКонтакте" лечебно-реабилитационный научный центр "Феникс", где он работал юристом. "ЛРНЦ "Феникс" постигла тяжелая утрата… Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина. Юрист "Феникса", специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом", - отмечается в сообщении. Хабибулин был адвокатом Чикатило, совершившего с 1978 по 1990 годы 53 доказанных убийства. Юриста назначили государственным защитником маньяка в апреле 1992 года. Судебный процесс длился два года, на нем впервые в российском суде была установлена "клетка". Подсудимого признали виновным и приговорили к смертной казни. Чикатило писал прошение о помиловании на имя президента Бориса Ельцина, но его отклонили, и 14 февраля 1994 года маньяк был расстрелян в тюрьме Новочеркасска.
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преступность
Преступность
06:02 12.04.2024 (обновлено: 06:03 12.04.2024)
 
Погиб бывший адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило

Погиб юрист Марат Хабибулин, который был адвокатом серийного убийцы Андрея Чикатило

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Умер бывший адвокат осужденного в 1990-е годы серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин, сообщил в соцсети "ВКонтакте" лечебно-реабилитационный научный центр "Феникс", где он работал юристом.
"ЛРНЦ "Феникс" постигла тяжелая утрата… Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина. Юрист "Феникса", специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом", - отмечается в сообщении.
Хабибулин был адвокатом Чикатило, совершившего с 1978 по 1990 годы 53 доказанных убийства. Юриста назначили государственным защитником маньяка в апреле 1992 года. Судебный процесс длился два года, на нем впервые в российском суде была установлена "клетка". Подсудимого признали виновным и приговорили к смертной казни. Чикатило писал прошение о помиловании на имя президента Бориса Ельцина, но его отклонили, и 14 февраля 1994 года маньяк был расстрелян в тюрьме Новочеркасска.
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