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Без объявления войны. Как Китай разоружит весь ВПК Европы

Без объявления войны. Как Китай разоружит весь ВПК Европы - 12.04.2024, ПРАЙМ

Без объявления войны. Как Китай разоружит весь ВПК Европы

У европейцев новый повод для тревоги – военные концерны опасаются, что возможное прекращение поставок китайского хлопка похоронит планы увеличить производство... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T04:04+0300

2024-04-12T04:04+0300

2024-04-12T04:04+0300

статья

хлопок

боеприпасы

выпуск боеприпасов

китай

узбекистан

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МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ, Роман Серов. У европейцев новый повод для тревоги – военные концерны опасаются, что возможное прекращение поставок китайского хлопка похоронит планы увеличить производство боеприпасов. Почему европейские предприятия ВПК так плотно "подсели" на товар из Поднебесной и как в этой ситуации действовать России, читайте в материале "Прайм".Конец западного миропорядкаХлопок используют не только для производства одежды и разнообразного текстиля. Путем химических преобразований из него изготавливают нитроцеллюлозу (пироксилин) – необходимый товар для производства современного бездымного пороха, который применяется в большинстве современных боеприпасов и взрывчатых веществах.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНитроцеллюлозу получают с помощью химической обработки из хлопкового линта – так называемого пуха, остающегося на семенах после отделения длинных волокон. Причем самым ценным является хлопок, собранный вручную. Основной мировой поставщик этого сырья – Китай: на него приходится более половины производства линта, ключевого компонента зарядов для патронов и боеприпасов.Как выяснилось, европейский ВПК на 70 процентов зависит именно от китайского сырья. В начале апреля в прессу просочились сообщения о том, что Китай якобы приостановил поставки в Европу хлопкового линта для вооружения. Официально это не подтвердилось, но в Брюсселе возникли опасения, что намерения Пекина серьезны. Ведущие производители оружия, в том числе шведская Saab и немецкая Rheinmetall предупредили, что скупают объемы, чтобы пополнить запасы.Сейчас Германии и другим странам НАТО остро не хватает снарядов - все ушло на помощь Украине. Европейский союз стремится увеличить производство боеприпасов до 1,4 миллиона в год, чтобы пополнить запасы. Создали фонд на два миллиарда евро, но дефицит нитроцеллюлозы спутал все карты. Теперь речь идет хотя бы о поддержании объемов выпуска. О расширении производства и думать не приходится, признала на этой неделе Financial Times. Оставшихся запасов может хватить лишь на несколько часов войны.Это живой пример того, как ВПК придется выстраивать цепочки поставок в многополярном мире, где "будет присутствовать не только западный, основанный на правилах порядок", констатировал глава Saab Микаэл Юханссон.Но одного сырья для увеличения производства снарядов мало. Нужно создавать новые производственные площадки, а это время и огромные вложения. Вряд ли у европейской "военки" с избытком того и другого. На этом фоне акции компаний упали до худших за 18 месяцев показателей.Американская помощь обойдется дорого Но хлопок, разумеется, производят не только в Китае, хотя он и занимает почти половину рынка данной продукции. Это теплолюбивая культура, которую выращивают многие тропические и субтропические страны. Среди них Индия, США, Пакистан, Бразилия, Турция, ЮАР, государства Средней Азии. В производстве нитроцеллюлозы лидируют также Штаты, рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.Альтернативных источников целлюлозы у европейцев нет. Хлопок на континенте растет лишь на юге Испании, но в небольшом количестве. В перспективе возможно наладить ее производство из древесины, но и ее в Старом Свете недостаточно. Конечно, Европа может закупать сырье из других стран (Узбекистан, Турция) и развивать собственное производство хлопковой целлюлозы."Несмотря на порой сложные отношения, Европа может рассчитывать на поставки хлопкового линта из Турции. С Узбекистаном не все так однозначно", - рассуждает Сорокина. То есть, если Китай по геополитическим мотивам задержит или вообще остановит поставки хлопковой целлюлозы в Европу, европейским производителям придется довольствоваться альтернативным дорогим сырьем."ЕС вполне могут обратиться за поставками в США, но там проблема будет в цене. Зависимость от Китая вырабатывалась именно за счет дешевизны китайского хлопка", - констатирует замдекана по международной деятельности РУДН Дарья Соколан. Европейские производители вооружения также могут рассмотреть обычный хлопок. После взлета в 2022 году цены на него вернулись к уровню конца 2021-го.У России свои методы Ситуация с хлопком в России имеет свои особенности. У нас он также не растет, но рядом находятся бывшие советские республики Центральной Азии, торговые связи с которыми не прерывались. Основные поставки - из Узбекистана, Китай на втором месте, затем идут Таджикистан и Туркменистан. Более того, у российских военных предприятий есть свои соглашения на поставку сырья из Узбекистана, рассказала Соколан.За последние два года Россия увеличила импорт нитроцеллюлозы из Китая. Объем закупок подскочил с 3,4 миллиона долларов в 2022 году до 7,18 миллиона за первые десять месяцев 2023 года, что подтверждается данными по импорту, с которыми удалось ознакомиться британскому Королевскому институту оборонных исследований."Помимо этого, наша страна нашла один из способов вывода "застрявших" в Индии рупий посредством закупки хлопкового линта", - говорит Сорокина.У России есть и альтернатива хлопку, ведь, в отличие от Европы, наша страна богата природными ресурсами. ФГУП "ЦНИИХИМ" еще в 2004 году начал разработку промышленных методов получения нитроцеллюлозы изо льна, а в 2020 году ученые ПНИПУ разработали метод получения очищенной нитроцеллюлозы из древесины.В 2023-м предприятия "Ростеха" объявили о промышленном производстве пороха из льняной и древесной целлюлозы. По словам ученых, порох изо льна более энергоемкий и имеет меньший разброс снаряда и позволяет сделать боеприпас легче и точнее. С учетом того, что лен и древесина — местный продукт, экономическая целесообразность в замене хлопкового пороха на льняной или древесный есть.Кроме того, в разработке технология промышленного производства пороха из ненаркотических сортов конопли – сорного растения, выращивание которого почти не требует забот. Волокна с засеянного гектара получится значительно больше, чем с аналогичного участка льна или хлопка.В целом влияние Китая на мировую обеспеченность вооружением будет краткосрочным. Даже если он ограничит поставки, сырье в перспективе можно будет покупать у других стран. Но России следует полагаться на себя и в этой сфере. Ведь с учетом постоянно растущего потребления нитроцеллюлозы как основы ракетного топлива новые источники получения данного химического соединения позволяют повысить обороноспособность России, заключает Сорокина.

https://1prime.ru/20240411/artilleriya-847293301.html

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

хлопок, боеприпасы, выпуск боеприпасов, китай, узбекистан