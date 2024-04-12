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"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику - 12.04.2024, ПРАЙМ
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"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику
"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику - 12.04.2024, ПРАЙМ
"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику
Российский бизнес пожаловался на блокировки китайскими банками денежных переводов за закупки компонентов для сборки электроники, которых на Китай приходится... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:18+0300
2024-04-12T09:27+0300
россия
китай
электроника
международные платежи
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российский бизнес пожаловался на блокировки китайскими банками денежных переводов за закупки компонентов для сборки электроники, которых на Китай приходится практически 100% мировых поставок, сообщает издание "Коммерсантъ".Сообщается, что российский бизнес начал сталкиваться с блокировками платежей еще в декабре 2023 года. В апреле текущего года китайские поставщики уведомили своих партнеров, что им не проходит оплата от российского юрлица через китайские банки. Так, организации в Китае начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и других устройств.Как отметил опрошенный собеседник издания, на данный момент бизнес рассматривает альтернативные варианты оплаты компонентов электроники, однако это "затягивание" денежных операций приводит к вынужденному торможению производства российской электроники.Глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в свою очередь рассказал, что финансовая логистика при платежах через банки Китая страдает в отношении почти всех товаров и услуг. По его словам, причиной этого стали угрозы китайского регулятора ввести санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией."Поэтому пока перспективы не радужные", — признал Манкевич.
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россия, китай, электроника, международные платежи
РОССИЯ, КИТАЙ, электроника, международные платежи
09:18 12.04.2024 (обновлено: 09:27 12.04.2024)
 
"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику

"Ъ": банки Китая стали блокировать оплату из России за серверы и ноутбуки

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "ExpoElectronica"
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российский бизнес пожаловался на блокировки китайскими банками денежных переводов за закупки компонентов для сборки электроники, которых на Китай приходится практически 100% мировых поставок, сообщает издание "Коммерсантъ".
Сообщается, что российский бизнес начал сталкиваться с блокировками платежей еще в декабре 2023 года. В апреле текущего года китайские поставщики уведомили своих партнеров, что им не проходит оплата от российского юрлица через китайские банки.
Так, организации в Китае начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и других устройств.
Здание центрального банка Китая, Пекин - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2024
Крупнейшие банки Китая прекратили принимать платежи из России, сообщили СМИ
21 февраля, 07:45
Как отметил опрошенный собеседник издания, на данный момент бизнес рассматривает альтернативные варианты оплаты компонентов электроники, однако это "затягивание" денежных операций приводит к вынужденному торможению производства российской электроники.
Глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в свою очередь рассказал, что финансовая логистика при платежах через банки Китая страдает в отношении почти всех товаров и услуг. По его словам, причиной этого стали угрозы китайского регулятора ввести санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией.
"Поэтому пока перспективы не радужные", — признал Манкевич.
 
РОССИЯКИТАЙэлектроникамеждународные платежи
 
 
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