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"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику

"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику - 12.04.2024, ПРАЙМ

"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику

Российский бизнес пожаловался на блокировки китайскими банками денежных переводов за закупки компонентов для сборки электроники, которых на Китай приходится... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T09:18+0300

2024-04-12T09:18+0300

2024-04-12T09:27+0300

россия

китай

электроника

международные платежи

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российский бизнес пожаловался на блокировки китайскими банками денежных переводов за закупки компонентов для сборки электроники, которых на Китай приходится практически 100% мировых поставок, сообщает издание "Коммерсантъ".Сообщается, что российский бизнес начал сталкиваться с блокировками платежей еще в декабре 2023 года. В апреле текущего года китайские поставщики уведомили своих партнеров, что им не проходит оплата от российского юрлица через китайские банки. Так, организации в Китае начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и других устройств.Как отметил опрошенный собеседник издания, на данный момент бизнес рассматривает альтернативные варианты оплаты компонентов электроники, однако это "затягивание" денежных операций приводит к вынужденному торможению производства российской электроники.Глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в свою очередь рассказал, что финансовая логистика при платежах через банки Китая страдает в отношении почти всех товаров и услуг. По его словам, причиной этого стали угрозы китайского регулятора ввести санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией."Поэтому пока перспективы не радужные", — признал Манкевич.

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россия, китай, электроника, международные платежи