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"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику
"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику - 12.04.2024, ПРАЙМ
"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику
Российский бизнес пожаловался на блокировки китайскими банками денежных переводов за закупки компонентов для сборки электроники, которых на Китай приходится... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:18+0300
2024-04-12T09:18+0300
2024-04-12T09:27+0300
россия
китай
электроника
международные платежи
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российский бизнес пожаловался на блокировки китайскими банками денежных переводов за закупки компонентов для сборки электроники, которых на Китай приходится практически 100% мировых поставок, сообщает издание "Коммерсантъ".Сообщается, что российский бизнес начал сталкиваться с блокировками платежей еще в декабре 2023 года. В апреле текущего года китайские поставщики уведомили своих партнеров, что им не проходит оплата от российского юрлица через китайские банки. Так, организации в Китае начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и других устройств.Как отметил опрошенный собеседник издания, на данный момент бизнес рассматривает альтернативные варианты оплаты компонентов электроники, однако это "затягивание" денежных операций приводит к вынужденному торможению производства российской электроники.Глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в свою очередь рассказал, что финансовая логистика при платежах через банки Китая страдает в отношении почти всех товаров и услуг. По его словам, причиной этого стали угрозы китайского регулятора ввести санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией."Поэтому пока перспективы не радужные", — признал Манкевич.
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россия, китай, электроника, международные платежи
РОССИЯ, КИТАЙ, электроника, международные платежи
"Ъ": китайские банки стали блокировать платежи из России за электронику
"Ъ": банки Китая стали блокировать оплату из России за серверы и ноутбуки
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
Российский бизнес пожаловался на блокировки китайскими банками денежных переводов за закупки компонентов для сборки электроники, которых на Китай приходится практически 100% мировых поставок, сообщает
издание "Коммерсантъ".
Сообщается, что российский бизнес начал сталкиваться с блокировками платежей еще в декабре 2023 года. В апреле текущего года китайские поставщики уведомили своих партнеров, что им не проходит оплата от российского юрлица через китайские банки.
Так, организации в Китае начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и других устройств.
Крупнейшие банки Китая прекратили принимать платежи из России, сообщили СМИ
Как отметил опрошенный собеседник издания, на данный момент бизнес рассматривает альтернативные варианты оплаты компонентов электроники, однако это "затягивание" денежных операций приводит к вынужденному торможению производства российской электроники.
Глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич в свою очередь рассказал, что финансовая логистика при платежах через банки Китая страдает в отношении почти всех товаров и услуг. По его словам, причиной этого стали угрозы китайского регулятора ввести санкции против китайских компаний за сотрудничество с Россией.
"Поэтому пока перспективы не радужные", — признал Манкевич.