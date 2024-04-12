https://1prime.ru/20240412/kitay-847324627.html
В Китае оценили объем товарооборота с Россией и США за I квартал 2024 года
В Китае оценили объем товарооборота с Россией и США за I квартал 2024 года - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Китае оценили объем товарооборота с Россией и США за I квартал 2024 года
Товарооборот Китая и России за январь-март 2024 года вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 56,68 миллиарда долларов,... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T10:22+0300
2024-04-12T10:22+0300
2024-04-12T11:07+0300
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товарооборот
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ПЕКИН, 12 апр - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России за январь-март 2024 года вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 56,68 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 24,428 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 2,6%, поставки из РФ в КНР выросли на 7,3%, составив 32,254 миллиарда долларов.Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.Кроме того, как отметили в таможне, товарооборот Китая и CША за январь-март 2024 года года снизился на 4% в годовом выражении, составив 150,04 миллиарда долларов.Соединенные Штаты остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-март снизился в годовом выражении на 1,3% и составил 110,13 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 39,91 миллиарда долларов, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Согласно данным таможенного управления КНР, экспорт Китая за январь-март 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5%, импорт также увеличился на 1,5%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного.Экспорт Китая за отчетный период составил 807,5 миллиарда долларов, импорт достиг отметки в 623,84 миллиарда долларов.Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за первый квартал текущего года составил 1,43 триллиона долларов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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россия, китай, товарооборот
РОССИЯ, КИТАЙ, товарооборот
ПЕКИН, 12 апр - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России за январь-март 2024 года вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 56,68 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 24,428 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 2,6%, поставки из РФ в КНР выросли на 7,3%, составив 32,254 миллиарда долларов.
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Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
Кроме того, как отметили в таможне, товарооборот Китая и CША за январь-март 2024 года года снизился на 4% в годовом выражении, составив 150,04 миллиарда долларов.
Соединенные Штаты остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-март снизился в годовом выражении на 1,3% и составил 110,13 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 39,91 миллиарда долларов, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно данным таможенного управления КНР, экспорт Китая за январь-март 2024 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5%, импорт также увеличился на 1,5%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного.
Экспорт Китая за отчетный период составил 807,5 миллиарда долларов, импорт достиг отметки в 623,84 миллиарда долларов.
Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за первый квартал текущего года составил 1,43 триллиона долларов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.