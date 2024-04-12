https://1prime.ru/20240412/kivi-847333577.html
У "Киви финанс" не хватило средств выкупиить все облигации по оферте
У "Киви финанс" не хватило средств выкупиить все облигации по оферте - 12.04.2024, ПРАЙМ
У "Киви финанс" не хватило средств выкупиить все облигации по оферте
"Киви финанс" лишь частично выкупил по оферте облигации - на 1,71% от общего количества предъявленных бумаг, сославшись на отсутствие достаточных денежных... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T13:20+0300
2024-04-12T13:20+0300
2024-04-12T13:20+0300
россия
"киви банк"
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. "Киви финанс" лишь частично выкупил по оферте облигации - на 1,71% от общего количества предъявленных бумаг, сославшись на отсутствие достаточных денежных средств на счетах для полного исполнения обязательств, говорится в сообщении компании. Компания исполнила обязательства частично, выкупив 11 апреля 141,9 тысячи облигаций, что составляет 1,71% от общего количества предъявленных к приобретению ценных бумаг. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к приобретению по оферте облигаций – 8,166 миллиарда рублей плюс 308,2 миллиона рублей неисполненных обязательств по выплате купона. "Причина частичного исполнения обязательств - отсутствие достаточных денежных средств на счетах эмитента для полного исполнения всех обязательств по оферте", - сообщила компания. АО "Киви", контролирующее лишившийся лицензии "Киви банк", ранее сообщало в своей отчетности, что не сможет выкупить по оферте облигации дочерней компании "Киви финанс" объемом 8,5 миллиарда рублей, так как не располагает свободными средствами в достаточном объеме. АО "Киви" несет солидарную ответственность с ООО "Киви финанс" по выпуску четырехлетних облигаций, который компания разместила в октябре 2023 года. В конце февраля текущего года рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг облигаций "Киви финанса" и кредитные рейтинги АО "Киви" более чем на три ступени. Согласно условиям выпуска облигаций, в случае понижения рейтинга на три и более ступеней эмитент должен выставить оферту на выкуп ценных бумаг. И эмитент 29 февраля объявил, что 11 апреля выкупит у держателей облигации выпуска. В числе основных держателей облигаций выпуска - Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк и "Киви банк" в лице Агентства по страхованию вкладов, выполняющего функции временной администрации. Облигации на сумму около 200 миллионов рублей принадлежат физическим лицам, говорилось в отчетности.
https://1prime.ru/20240410/kivi-847278458.html
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россия, "киви банк"
У "Киви финанс" не хватило средств выкупиить все облигации по оферте
"Киви финанс" выкупило лишь 1,7% облигаций по оферте из-за отсутствия средств
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. "Киви финанс" лишь частично выкупил по оферте облигации - на 1,71% от общего количества предъявленных бумаг, сославшись на отсутствие достаточных денежных средств на счетах для полного исполнения обязательств, говорится в сообщении компании.
Компания исполнила обязательства частично, выкупив 11 апреля 141,9 тысячи облигаций, что составляет 1,71% от общего количества предъявленных к приобретению ценных бумаг. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к приобретению по оферте облигаций – 8,166 миллиарда рублей плюс 308,2 миллиона рублей неисполненных обязательств по выплате купона.
"Причина частичного исполнения обязательств - отсутствие достаточных денежных средств на счетах эмитента для полного исполнения всех обязательств по оферте", - сообщила компания.
"Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО "Киви"
АО "Киви", контролирующее лишившийся лицензии "Киви банк", ранее сообщало в своей отчетности, что не сможет выкупить по оферте облигации дочерней компании "Киви финанс" объемом 8,5 миллиарда рублей, так как не располагает свободными средствами в достаточном объеме.
АО "Киви" несет солидарную ответственность с ООО "Киви финанс" по выпуску четырехлетних облигаций, который компания разместила в октябре 2023 года. В конце февраля текущего года рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг облигаций "Киви финанса" и кредитные рейтинги АО "Киви" более чем на три ступени. Согласно условиям выпуска облигаций, в случае понижения рейтинга на три и более ступеней эмитент должен выставить оферту на выкуп ценных бумаг. И эмитент 29 февраля объявил, что 11 апреля выкупит у держателей облигации выпуска.
В числе основных держателей облигаций выпуска - Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк и "Киви банк" в лице Агентства по страхованию вкладов, выполняющего функции временной администрации. Облигации на сумму около 200 миллионов рублей принадлежат физическим лицам, говорилось в отчетности.