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В Швейцарии рассмотрят возможность пригласить Россию на мирную конференцию
В Швейцарии рассмотрят возможность пригласить Россию на мирную конференцию - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Швейцарии рассмотрят возможность пригласить Россию на мирную конференцию
Швейцария проанализирует заявления России о мирной конференции по Украине в Бюргенштоке, прежде чем принять решение о приглашении. Об этом агентству РИА Новости | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T14:27+0300
2024-04-12T14:27+0300
2024-04-12T14:51+0300
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БАЗЕЛЬ, 12 апр - ПРАЙМ. Швейцария проанализирует заявления России о мирной конференции по Украине в Бюргенштоке, прежде чем принять решение о приглашении. Об этом агентству РИА Новости заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.По словам Кассиса, Швейцария оценила тот факт, что президент России Владимир Путин впервые упомянул о проведении мирной конференции по украинскому кризису."Итак, мы находимся в форме нелинейного "танца" по этому поводу. Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни", - отметил глава МИД страны.Ранее российский лидер заявлял, что Россия всегда настраивалась на мирное урегулирование спора и против навязывания нереалистичных схем.Россия и Белоруссия пока не получили приглашение на конференцию, однако Москва заявила, что не будет в ней участвовать, так как идея мирной конференции не учитывает ее интересы.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, Новости
В Швейцарии рассмотрят возможность пригласить Россию на мирную конференцию
Кассис: Швейцария в ближайшие дни решит, будет ли приглашена РФ на конференцию по Украине
БАЗЕЛЬ, 12 апр - ПРАЙМ. Швейцария проанализирует заявления России о мирной конференции по Украине в Бюргенштоке, прежде чем принять решение о приглашении. Об этом агентству РИА Новости заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.
По словам Кассиса, Швейцария оценила тот факт, что президент России Владимир Путин впервые упомянул о проведении мирной конференции по украинскому кризису.
"Итак, мы находимся в форме нелинейного "танца" по этому поводу. Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни", - отметил глава МИД страны.
Ранее российский лидер заявлял, что Россия всегда настраивалась на мирное урегулирование спора и против навязывания нереалистичных схем.
Россия и Белоруссия пока не получили приглашение на конференцию, однако Москва заявила, что не будет в ней участвовать, так как идея мирной конференции не учитывает ее интересы.
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