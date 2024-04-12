https://1prime.ru/20240412/konstantinov-847320704.html
В Крыму назвали колоссальным ущерб от нахождения в составе Украины
В Крыму назвали колоссальным ущерб от нахождения в составе Украины - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Крыму назвали колоссальным ущерб от нахождения в составе Украины
Крым за период пребывания в составе Украины получил серьезный ущерб, оценка которого пройдет по специальной методике. Об этом агентству РИА Новости заявил глава | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:05+0300
2024-04-12T09:05+0300
2024-04-12T09:05+0300
политика
россия
украина
крым
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_fd001da5addf2f88e7379649067665f1.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Крым за период пребывания в составе Украины получил серьезный ущерб, оценка которого пройдет по специальной методике. Об этом агентству РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Мы движемся в этом направлении, проводим последовательную, скрупулезную работу. Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчет — сложная задача, требующая специальной методики", — отметил собеседник агентства.По словам Константинова, в настоящее время рабочая группа проводит оценку убытков, нанесенных Крыму в ходе энергетической блокады.Ранее сообщалось, что первый иск на сумму более трех триллионов рублей был зарегистрирован арбитражным судом Крыма по взысканию ущерба от энергетической блокады. Второй иск, поданный Общественной палатой республики, направлен на получение компенсации морального вреда в размере около 3,5 триллиона рублей.Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, который проходил после государственного переворота на Украине. Большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.
https://1prime.ru/20240411/krym-847290580.html
украина
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_8a20da8bd6ea5d4c1c28f7f980c496c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, крым, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, Новости
В Крыму назвали колоссальным ущерб от нахождения в составе Украины
Константинов оценил ущерб от нахождения Крыма в составе Украины как колоссальный
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
Крым за период пребывания в составе Украины получил серьезный ущерб, оценка которого пройдет по специальной методике. Об этом агентству РИА Новости заявил
глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы движемся в этом направлении, проводим последовательную, скрупулезную работу. Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчет — сложная задача, требующая специальной методики", — отметил собеседник агентства.
По словам Константинова, в настоящее время рабочая группа проводит оценку убытков, нанесенных Крыму в ходе энергетической блокады.
Ранее сообщалось, что первый иск на сумму более трех триллионов рублей был зарегистрирован арбитражным судом Крыма по взысканию ущерба от энергетической блокады. Второй иск, поданный Общественной палатой республики, направлен на получение компенсации морального вреда в размере около 3,5 триллиона рублей.
Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, который проходил после государственного переворота на Украине. Большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.
В Госдуме призвали США "не зариться" на Крым