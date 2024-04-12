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Роспатент назвал топ космических разработок России

Роспатент назвал топ космических разработок России - 12.04.2024, ПРАЙМ

Роспатент назвал топ космических разработок России

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) по случаю Дня космонавтики назвала новейшие отечественные инновации для космической отрасли. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T10:12+0300

2024-04-12T10:12+0300

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) по случаю Дня космонавтики назвала новейшие отечественные инновации для космической отрасли. В список лучших космических разработок, представленных Федеральной службой по интеллектуальной собственности, вошёл аппарат, позволяющий защитить космический корабль от потенциально опасных внешних объектов. Устройство крепится на летательный аппарат, сканирует космическое пространство и при обнаружении опасности отделяется, сближается с обнаруженным объектом и меняет его траекторию. В ведомстве также рассказали об "энерджайзере для мышц космонавтов". Препарат предотвращает атрофию скелетных мышц, которая может наступить при длительном нахождении человека в невесомости. Роспатент упомянул витаминную закуску для космонавтов в виде молочно-ореховой суспензии. Амурский государственный университет запатентовал продукт, который восполняет дефицит жизненно важных витаминов (Е, К) и микроэлементов (цинка и магния). В топ космических разработок также вошли агрегатор нанообъектов внеземного происхождения, робот-строитель на околоземной орбите, дрон-транспортировщик, спутник-ретранслятор для непрерывной межспутниковой связи и другие инновации. В ведомстве также назвали число изобретений для космической отрасли, которые российские компании запатентовали за последние шесть лет. "Ведущие российские технологические компании представили в Роспатент более 1200 новых изобретений и полезных моделей", - уточнили в ведомстве.

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россия, космос, роспатент, новости