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Роспатент назвал топ космических разработок России - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Роспатент назвал топ космических разработок России
Роспатент назвал топ космических разработок России - 12.04.2024, ПРАЙМ
Роспатент назвал топ космических разработок России
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) по случаю Дня космонавтики назвала новейшие отечественные инновации для космической отрасли. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T10:12+0300
2024-04-12T10:12+0300
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) по случаю Дня космонавтики назвала новейшие отечественные инновации для космической отрасли. В список лучших космических разработок, представленных Федеральной службой по интеллектуальной собственности, вошёл аппарат, позволяющий защитить космический корабль от потенциально опасных внешних объектов. Устройство крепится на летательный аппарат, сканирует космическое пространство и при обнаружении опасности отделяется, сближается с обнаруженным объектом и меняет его траекторию. В ведомстве также рассказали об "энерджайзере для мышц космонавтов". Препарат предотвращает атрофию скелетных мышц, которая может наступить при длительном нахождении человека в невесомости. Роспатент упомянул витаминную закуску для космонавтов в виде молочно-ореховой суспензии. Амурский государственный университет запатентовал продукт, который восполняет дефицит жизненно важных витаминов (Е, К) и микроэлементов (цинка и магния). В топ космических разработок также вошли агрегатор нанообъектов внеземного происхождения, робот-строитель на околоземной орбите, дрон-транспортировщик, спутник-ретранслятор для непрерывной межспутниковой связи и другие инновации. В ведомстве также назвали число изобретений для космической отрасли, которые российские компании запатентовали за последние шесть лет. "Ведущие российские технологические компании представили в Роспатент более 1200 новых изобретений и полезных моделей", - уточнили в ведомстве.
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россия, космос, роспатент, новости
РОССИЯ, КОСМОС, Роспатент, Новости
10:12 12.04.2024
 
Роспатент назвал топ космических разработок России

Роспатент по случаю Дня космонавтики назвал топ космических разработок России

© Роскосмос | Перейти в медиабанкЗапуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-26" с космодрома Байконур
Запуск транспортного грузового корабля Прогресс МС-26 с космодрома Байконур
© Роскосмос
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) по случаю Дня космонавтики назвала новейшие отечественные инновации для космической отрасли.
В список лучших космических разработок, представленных Федеральной службой по интеллектуальной собственности, вошёл аппарат, позволяющий защитить космический корабль от потенциально опасных внешних объектов. Устройство крепится на летательный аппарат, сканирует космическое пространство и при обнаружении опасности отделяется, сближается с обнаруженным объектом и меняет его траекторию.
В ведомстве также рассказали об "энерджайзере для мышц космонавтов". Препарат предотвращает атрофию скелетных мышц, которая может наступить при длительном нахождении человека в невесомости.
Роспатент упомянул витаминную закуску для космонавтов в виде молочно-ореховой суспензии. Амурский государственный университет запатентовал продукт, который восполняет дефицит жизненно важных витаминов (Е, К) и микроэлементов (цинка и магния).
В топ космических разработок также вошли агрегатор нанообъектов внеземного происхождения, робот-строитель на околоземной орбите, дрон-транспортировщик, спутник-ретранслятор для непрерывной межспутниковой связи и другие инновации.
В ведомстве также назвали число изобретений для космической отрасли, которые российские компании запатентовали за последние шесть лет.
"Ведущие российские технологические компании представили в Роспатент более 1200 новых изобретений и полезных моделей", - уточнили в ведомстве.
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