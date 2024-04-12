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Путин об освоении космоса: денег всегда не хватает - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Путин об освоении космоса: денег всегда не хватает
Путин об освоении космоса: денег всегда не хватает - 12.04.2024, ПРАЙМ
Путин об освоении космоса: денег всегда не хватает
Денег на освоение космоса не всегда хватает, но работа идет, заявил президент России Владимир Путин. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T18:02+0300
2024-04-12T18:02+0300
владимир путин
россия
космос
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Денег на освоение космоса не всегда хватает, но работа идет, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в День космонавтики провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть. Вы знаете, что только что состоялся старт "Ангары" пятой, наш новый тяжелый ракетоноситель, тоже это хорошее движение вперед с нового нашего космодрома с "Восточного", с помощью этого ракетоносителя будем потом выводить все, что необходимо для создания российской орбитальной станции", - сказал он.Путин также подчеркнул, что сегодня ни один вопрос нельзя решить без космических технологий. Поэтому, отметил президент, этой теме в России уделяют необходимое внимание.
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владимир путин, россия, космос
Владимир Путин, РОССИЯ, космос
18:02 12.04.2024
 
Путин об освоении космоса: денег всегда не хватает

Путин об освоении космоса: денег всегда не хватает, но мы работаем, есть движение вперёд

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Денег на освоение космоса не всегда хватает, но работа идет, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в День космонавтики провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Понятно, что денег всегда не хватает, но движение тем не менее есть. Вы знаете, что только что состоялся старт "Ангары" пятой, наш новый тяжелый ракетоноситель, тоже это хорошее движение вперед с нового нашего космодрома с "Восточного", с помощью этого ракетоносителя будем потом выводить все, что необходимо для создания российской орбитальной станции", - сказал он.
Путин также подчеркнул, что сегодня ни один вопрос нельзя решить без космических технологий. Поэтому, отметил президент, этой теме в России уделяют необходимое внимание.
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