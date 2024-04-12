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В Курганской области эвакуировали более 7,1 тысячи человек

В Курганской области эвакуировали более 7,1 тысячи человек - 12.04.2024, ПРАЙМ

В Курганской области эвакуировали более 7,1 тысячи человек

Более 7,1 тысячи человек предварительно эвакуированы в Курганской области в связи с паводком, следует из сообщения правительства региона. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T17:40+0300

2024-04-12T17:40+0300

2024-04-12T17:58+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Более 7,1 тысячи человек предварительно эвакуированы в Курганской области в связи с паводком, следует из сообщения правительства региона.В правительстве также заявили, что 885 человек уже прибыли в пункты временного размещения."По данным на 12.00 (10.00 мск) 12 апреля в 27 пунктах временного размещения (ПВР) находится 885 человек, в том числе 231 ребенок. Остальные граждане разъехались по родственникам. Превентивно эвакуировано 7153 человек. Это число растет", - сказано в тексте сообщения.Глава региона Вадим Шумков в свою очередь написал в Telegram-канале, что уровень воды снижается в Целинном и Звериноголовском округах Курганской области, вода движется в сторону Кургана.Ранее в МЧС сообщали, что пик паводка в Курганской области ожидается 14-15 апреля. Отмечалось, что вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и Кургана.В области введен режим ЧС областного масштаба. Подтопление угрожает шестидесяти населенным пунктам, четырем тысячам домов, в зону чрезвычайной ситуации могут попасть восемнадцать тысяч человек.В настоящее время в области подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков.

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