https://1prime.ru/20240412/minenergo-847325062.html

В Минэнерго рассказали о планах добычи угля в России в 2024 году

В Минэнерго рассказали о планах добычи угля в России в 2024 году - 12.04.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго рассказали о планах добычи угля в России в 2024 году

Минэнерго России сохраняет планы достичь в 2024 году уровня по добыче и экспорту угля как в 2023 году, сообщил российский замминистра энергетики Сергей... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T10:33+0300

2024-04-12T10:33+0300

2024-04-12T10:56+0300

энергетика

россия

уголь

добыча угля

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_b5c6febe0b54a691461f6ee00dc25720.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Минэнерго России сохраняет планы достичь в 2024 году уровня по добыче и экспорту угля как в 2023 году, сообщил российский замминистра энергетики Сергей Мочальников."В плане на 2024 год мы ставим задачу более серьезную, чем в 2023 - сохранить параметры 2023 года...", - сказал он в ходе горнодобывающего форума, говоря о планах по добыче и экспорту угля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, уголь, добыча угля