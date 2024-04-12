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В Минэнерго рассказали о планах добычи угля в России в 2024 году - 12.04.2024, ПРАЙМ
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В Минэнерго рассказали о планах добычи угля в России в 2024 году
В Минэнерго рассказали о планах добычи угля в России в 2024 году - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали о планах добычи угля в России в 2024 году
Минэнерго России сохраняет планы достичь в 2024 году уровня по добыче и экспорту угля как в 2023 году, сообщил российский замминистра энергетики Сергей... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T10:33+0300
2024-04-12T10:56+0300
энергетика
россия
уголь
добыча угля
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Минэнерго России сохраняет планы достичь в 2024 году уровня по добыче и экспорту угля как в 2023 году, сообщил российский замминистра энергетики Сергей Мочальников."В плане на 2024 год мы ставим задачу более серьезную, чем в 2023 - сохранить параметры 2023 года...", - сказал он в ходе горнодобывающего форума, говоря о планах по добыче и экспорту угля.
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россия, уголь, добыча угля
Энергетика, РОССИЯ, уголь, добыча угля
10:33 12.04.2024 (обновлено: 10:56 12.04.2024)
 

В Минэнерго рассказали о планах добычи угля в России в 2024 году

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Минэнерго России сохраняет планы достичь в 2024 году уровня по добыче и экспорту угля как в 2023 году, сообщил российский замминистра энергетики Сергей Мочальников.
"В плане на 2024 год мы ставим задачу более серьезную, чем в 2023 - сохранить параметры 2023 года...", - сказал он в ходе горнодобывающего форума, говоря о планах по добыче и экспорту угля.
 
ЭнергетикаРОССИЯугольдобыча угля
 
 
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