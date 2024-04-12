https://1prime.ru/20240412/minenergo-847325062.html
В Минэнерго рассказали о планах добычи угля в России в 2024 году
В Минэнерго рассказали о планах добычи угля в России в 2024 году - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали о планах добычи угля в России в 2024 году
Минэнерго России сохраняет планы достичь в 2024 году уровня по добыче и экспорту угля как в 2023 году, сообщил российский замминистра энергетики Сергей... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T10:33+0300
2024-04-12T10:33+0300
2024-04-12T10:56+0300
энергетика
россия
уголь
добыча угля
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_b5c6febe0b54a691461f6ee00dc25720.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Минэнерго России сохраняет планы достичь в 2024 году уровня по добыче и экспорту угля как в 2023 году, сообщил российский замминистра энергетики Сергей Мочальников."В плане на 2024 год мы ставим задачу более серьезную, чем в 2023 - сохранить параметры 2023 года...", - сказал он в ходе горнодобывающего форума, говоря о планах по добыче и экспорту угля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_151111abd908e874aeccf6baf7347b90.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уголь, добыча угля
Энергетика, РОССИЯ, уголь, добыча угля
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Минэнерго России сохраняет планы достичь в 2024 году уровня по добыче и экспорту угля как в 2023 году, сообщил российский замминистра энергетики Сергей Мочальников.
"В плане на 2024 год мы ставим задачу более серьезную, чем в 2023 - сохранить параметры 2023 года...", - сказал он в ходе горнодобывающего форума, говоря о планах по добыче и экспорту угля.