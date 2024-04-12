Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго оценили темпы добычи угля в России - 12.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240412/minenergo-847343289.html
В Минэнерго оценили темпы добычи угля в России
В Минэнерго оценили темпы добычи угля в России - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго оценили темпы добычи угля в России
Добыча угля в России по итогам первого квартала идет по графику 2023 года, экспорт незначительно снизился, сообщил журналистам замминистра энергетики Сергей... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T16:12+0300
2024-04-12T16:13+0300
россия
уголь
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/59/841505995_0:96:3301:1952_1920x0_80_0_0_70d39625585b13b709e5049f281c9ba4.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Добыча угля в России по итогам первого квартала идет по графику 2023 года, экспорт незначительно снизился, сообщил журналистам замминистра энергетики Сергей Мочальников в кулуарах форума "Горнодобывающая промышленность"."В первом квартале по добыче идем в графике 2023 года. По экспорту есть незначительное снижение", - прокомментировал Мочальников объемы добычи угля в РФ.Он также отметил, что Минэнерго не планирует пока пересматривать прогнозы по добыче и экспорту угля на 2024 год.Кроме того, как отметили в ведомстве, Россия несколько снизила экспорт угля в Турцию в начале 2024 года, но по итогам года рассчитывает сохранить объемы на уровне 2023 года.Мочальников резюмировал, что в 2024 году Россия планирует экспорт угля на восток по железной дороге в 111 миллионов тонн в сравнении с 108 миллионами тонн годом ранее.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/59/841505995_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_35556a9b324e711306f1ad39ea6adb3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, уголь
РОССИЯ, уголь
16:12 12.04.2024 (обновлено: 16:13 12.04.2024)
 
В Минэнерго оценили темпы добычи угля в России

Минэнерго: добыча угля в России по итогам I квартале идет по графику 2023 года

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРазгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов
Разгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Добыча угля в России по итогам первого квартала идет по графику 2023 года, экспорт незначительно снизился, сообщил журналистам замминистра энергетики Сергей Мочальников в кулуарах форума "Горнодобывающая промышленность".
"В первом квартале по добыче идем в графике 2023 года. По экспорту есть незначительное снижение", - прокомментировал Мочальников объемы добычи угля в РФ.
Он также отметил, что Минэнерго не планирует пока пересматривать прогнозы по добыче и экспорту угля на 2024 год.
Кроме того, как отметили в ведомстве, Россия несколько снизила экспорт угля в Турцию в начале 2024 года, но по итогам года рассчитывает сохранить объемы на уровне 2023 года.
Мочальников резюмировал, что в 2024 году Россия планирует экспорт угля на восток по железной дороге в 111 миллионов тонн в сравнении с 108 миллионами тонн годом ранее.
 
РОССИЯуголь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала