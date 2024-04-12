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В Минэнерго оценили темпы добычи угля в России

В Минэнерго оценили темпы добычи угля в России - 12.04.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго оценили темпы добычи угля в России

Добыча угля в России по итогам первого квартала идет по графику 2023 года, экспорт незначительно снизился, сообщил журналистам замминистра энергетики Сергей... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T16:12+0300

2024-04-12T16:12+0300

2024-04-12T16:13+0300

россия

уголь

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Добыча угля в России по итогам первого квартала идет по графику 2023 года, экспорт незначительно снизился, сообщил журналистам замминистра энергетики Сергей Мочальников в кулуарах форума "Горнодобывающая промышленность"."В первом квартале по добыче идем в графике 2023 года. По экспорту есть незначительное снижение", - прокомментировал Мочальников объемы добычи угля в РФ.Он также отметил, что Минэнерго не планирует пока пересматривать прогнозы по добыче и экспорту угля на 2024 год.Кроме того, как отметили в ведомстве, Россия несколько снизила экспорт угля в Турцию в начале 2024 года, но по итогам года рассчитывает сохранить объемы на уровне 2023 года.Мочальников резюмировал, что в 2024 году Россия планирует экспорт угля на восток по железной дороге в 111 миллионов тонн в сравнении с 108 миллионами тонн годом ранее.

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россия, уголь