https://1prime.ru/20240412/mishustin-847322799.html

Полет Гагарина показал миру достижения России, заявил Мишустин

Полет Гагарина показал миру достижения России, заявил Мишустин - 12.04.2024, ПРАЙМ

Полет Гагарина показал миру достижения России, заявил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем космонавтики и отметил, что полет Юрия Гагарина стал настоящим прорывом, который... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T09:47+0300

2024-04-12T09:47+0300

2024-04-12T09:47+0300

россия

день космонавтики

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем космонавтики и отметил, что полет Юрия Гагарина стал настоящим прорывом, который продемонстрировал миру научно-технические достижения страны, закрепил её лидирующие позиции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём космонавтики. С триумфального полёта Юрия Гагарина началась новая эра в истории всего человечества. Это был настоящий прорыв, который продемонстрировал миру научно-технические достижения нашей страны, закрепил её лидирующие позиции. Мы гордимся отважными космонавтами, талантливыми конструкторами, инженерами, сотрудниками исследовательских институтов, всеми, кто продолжает укреплять и наращивать успехи предшественников, реализовывать самые смелые проекты изучения и освоения Вселенной", - говорится в телеграмме. Мишустин добавил, что российская ракетно-космическая отрасль играет важную роль в обеспечении национальной безопасности, способствует росту социально-экономического и оборонного потенциала страны. Кроме того, несмотря на современные вызовы, решает поставленные президентом задачи по развитию программы пилотируемых полётов, созданию орбитальных многоспутниковых группировок, разработке и внедрению инновационных технологий, цифровых инструментов. И сегодня одним из стратегических направлений является подготовка квалифицированных инженерных кадров в тесном взаимодействии вузов и производственных предприятий. "В этот праздничный день хочу поблагодарить всех работников отрасли за профессионализм и ответственное отношение к делу. Выразить особую признательность ветеранам, чей самоотверженный труд служит для молодых специалистов примером подлинного патриотизма и преданности своему призванию. Искренне желаю новых достижений и успехов", - отметил в заключение премьер-министр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, день космонавтики, михаил мишустин