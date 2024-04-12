https://1prime.ru/20240412/mnpromtorg-847334328.html
Минпромторг предложил продлить запрет вывоза отходов и лома драгметаллов
Минпромторг предложил продлить запрет вывоза отходов и лома драгметаллов - 12.04.2024, ПРАЙМ
Минпромторг предложил продлить запрет вывоза отходов и лома драгметаллов
Минпромторг РФ предлагает продлить еще на полгода - до 31 октября - запрет вывоза из страны отходов и лома драгоценных металлов, следует из проекта... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T13:44+0300
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2024-04-12T13:44+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает продлить еще на полгода - до 31 октября - запрет вывоза из страны отходов и лома драгоценных металлов, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных актов. "Установить с 1 мая 2024 года по 31 октября 2024 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл", - говорится в сообщении. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов уже действует, его срок истекает 30 апреля текущего года.
https://1prime.ru/20240403/minpromtorg-847051812.html
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РОССИЯ, Минпромторг, Новости
Минпромторг предложил продлить запрет вывоза отходов и лома драгметаллов
Минпромторг предложил продлить до 31 октября запрет вывоза отходов и лома драгметаллов
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает продлить еще на полгода - до 31 октября - запрет вывоза из страны отходов и лома драгоценных металлов, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных актов.
"Установить с 1 мая 2024 года по 31 октября 2024 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл", - говорится в сообщении.
Временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов уже действует, его срок истекает 30 апреля текущего года.
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