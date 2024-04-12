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Отмена демобилизации после трех лет службы вызвала гнев в рядах ВСУ
Отмена демобилизации после трех лет службы вызвала гнев в рядах ВСУ - 12.04.2024, ПРАЙМ
Отмена демобилизации после трех лет службы вызвала гнев в рядах ВСУ
Верховная Рада исключила из закона о мобилизации пункт о демобилизации через три года службы, что вызвало негодование среди военнослужащих Украины, пишет TV2. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T17:28+0300
2024-04-12T17:28+0300
2024-04-12T17:32+0300
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Верховная Рада исключила из закона о мобилизации пункт о демобилизации через три года службы, что вызвало негодование среди военнослужащих Украины, пишет TV2."Я встречал бессчетное множество до крайности измотанных украинских солдат. Многим за два года изнурительных боевых действий выпало лишь пару недель отпуска. В социальных сетях они видят, что их сверстники живут более-менее нормальной жизнью, а сами они рискуют жизнью в окопах. У многих от этого зреет чувство горечи", — считает корреспондент издания.Как пояснил официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, из-за численного превосходства российской армии дальнейшее ослабление ВСУ недопустимо."Это катастрофа. Когда человек знает о сроках демобилизации, у него совсем другое отношение. А если с ним обращаться как с рабом, то ни к чему хорошему это не приведет”, — заявил военный агентству AFP.Поправки в законопроект о призыве в армию совпали по времени с решением правительства Киева о снижении призывного возраста для пополнения резервов на передовой.После девяти месяцев обсуждений, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать в армию новобранцев с 25 лет. Ранее на передовую брали только с 27 лет.Решение о снижении возраста призыва на службу связано с сильнейшим кадровым голодом в ВСУ. В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо мобилизовать еще 500 тысяч новобранцев.
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украина, всу, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, мобилизация на Украине
Отмена демобилизации после трех лет службы вызвала гнев в рядах ВСУ
TV2: отмена демобилизации после трех лет службы вызвала гнев в рядах ВСУ
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ.
Верховная Рада исключила из закона о мобилизации пункт о демобилизации через три года службы, что вызвало негодование среди военнослужащих Украины, пишет TV2
.
"Я встречал бессчетное множество до крайности измотанных украинских солдат. Многим за два года изнурительных боевых действий выпало лишь пару недель отпуска. В социальных сетях они видят, что их сверстники живут более-менее нормальной жизнью, а сами они рискуют жизнью в окопах. У многих от этого зреет чувство горечи", — считает корреспондент издания.
Как пояснил официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, из-за численного превосходства российской армии дальнейшее ослабление ВСУ недопустимо.
"Это катастрофа. Когда человек знает о сроках демобилизации, у него совсем другое отношение. А если с ним обращаться как с рабом, то ни к чему хорошему это не приведет”, — заявил военный агентству AFP.
Поправки в законопроект о призыве в армию совпали по времени с решением правительства Киева о снижении призывного возраста для пополнения резервов на передовой.
Возьмут Киев. Джонсон неожиданно высказался об Украине
После девяти месяцев обсуждений, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать в армию новобранцев с 25 лет. Ранее на передовую брали только с 27 лет.
Решение о снижении возраста призыва на службу связано с сильнейшим кадровым голодом в ВСУ. В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо мобилизовать еще 500 тысяч новобранцев.