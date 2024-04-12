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Нацбанк Молдавии назвал невозможным использование карт "Мир" в республике

Нацбанк Молдавии назвал невозможным использование карт "Мир" в республике - 12.04.2024, ПРАЙМ

Нацбанк Молдавии назвал невозможным использование карт "Мир" в республике

Применение карт российской платежной системы "Мир" физически невозможно через платежную инфраструктуру Молдавии, заявили в пятницу журналистам в Кишиневе в... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T21:13+0300

2024-04-12T21:13+0300

2024-04-12T21:13+0300

экономика

молдавия

гагаузия

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КИШИНЕВ, 12 апр – ПРАЙМ. Применение карт российской платежной системы "Мир" физически невозможно через платежную инфраструктуру Молдавии, заявили в пятницу журналистам в Кишиневе в Национальном банке республики. "Использование банковских карт "Мир" через платежную инфраструктуру Молдавии физически невозможно. Нацбанк является регулятором банковской системы страны, мы не получали запросов от российских банков о внедрении системы "Мир", и не выдавали на данный момент соответствующие разрешения", — цитирует сообщение Национального банка кишиневское издание "Ziarul de Gardă" ("Газета на страже"). Гагаузская автономия несет колоссальные убытки из-за экономического давления центральных властей Молдавии. Кишинев заблокировал и инфраструктурные проекты, счета партнеров Гагаузии: России, Турции и стран Евросоюза. Ранее Гуцул вернулась из России, где у нее состоялись встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение по установлению долгосрочных партнерских отношений и развитию сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Согласно договоренностям, карты российской платежной системы "Мир" будут открыты для 20 тысяч пенсионеров и пяти тысяч работников бюджетной сферы автономного образования.Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

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молдавия, гагаузия