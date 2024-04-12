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Экс-сотрудника структуры "Росатома" задержали за хищение - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Экс-сотрудника структуры "Росатома" задержали за хищение
Экс-сотрудника структуры "Росатома" задержали за хищение - 12.04.2024, ПРАЙМ
Экс-сотрудника структуры "Росатома" задержали за хищение
В Смоленской области был задержан 44-летний бывший сотрудник "Атомэнергопроекта" из Украины, подозреваемый в хищении более 20 миллионов рублей, передает УФСБ. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T13:04+0300
2024-04-12T13:19+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В Смоленской области был задержан 44-летний бывший сотрудник "Атомэнергопроекта" из Украины, подозреваемый в хищении более 20 миллионов рублей, передает УФСБ."Десятого апреля в городе Десногорске оперативники УФСБ по Смоленской области задержали 44-летнего уроженца города Киева (Украина), причастного к хищению вместе с неустановленными лицами более 20 миллионов рублей компании "Атомэнергопроект", принадлежащей "Росатому", - сказано в сообщении ведомства.Сообщается, что подозреваемый занимал пост руководителя филиала и владел строительной фирмой. Обвиняемый узнал о заключении контракта на разработку документации для модернизации энергоблоков Смоленской АЭС и решил получить выгоду от этого. Через свою компанию, он заключил договор субподряда с "АЭП" на выполнение работ, которые в итоге выполнили сотрудники самой "АЭП". Фирма обвиняемого отправляла заказчику документацию на своих бланках, но на самом деле не выполнила работы. Ущерб компании составил более 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего менеджера, в настоящее время идет расследование и поиск его сообщников. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы, заключили в ведомстве.
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россия, росатом, новости
РОССИЯ, Росатом, Новости
13:04 12.04.2024 (обновлено: 13:19 12.04.2024)
 
Экс-сотрудника структуры "Росатома" задержали за хищение

УФСБ: экс-сотрудника структуры "Росатома" задержали за хищение 20 миллионов рублей

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В Смоленской области был задержан 44-летний бывший сотрудник "Атомэнергопроекта" из Украины, подозреваемый в хищении более 20 миллионов рублей, передает УФСБ.
"Десятого апреля в городе Десногорске оперативники УФСБ по Смоленской области задержали 44-летнего уроженца города Киева (Украина), причастного к хищению вместе с неустановленными лицами более 20 миллионов рублей компании "Атомэнергопроект", принадлежащей "Росатому", - сказано в сообщении ведомства.
Сообщается, что подозреваемый занимал пост руководителя филиала и владел строительной фирмой. Обвиняемый узнал о заключении контракта на разработку документации для модернизации энергоблоков Смоленской АЭС и решил получить выгоду от этого. Через свою компанию, он заключил договор субподряда с "АЭП" на выполнение работ, которые в итоге выполнили сотрудники самой "АЭП".
Фирма обвиняемого отправляла заказчику документацию на своих бланках, но на самом деле не выполнила работы. Ущерб компании составил более 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего менеджера, в настоящее время идет расследование и поиск его сообщников.
Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы, заключили в ведомстве.
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