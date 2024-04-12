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"МТС банк" намерен провести IPO на Московской бирже
"МТС банк" намерен провести IPO на Московской бирже - 12.04.2024, ПРАЙМ
"МТС банк" намерен провести IPO на Московской бирже
"МТС банк" намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, по итогам которого МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка,... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T08:49+0300
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2024-04-12T08:59+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. "МТС банк" намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, по итогам которого МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка, говорится в сообщении кредитной организации."МТС банк" объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса", - сообщил банк."В рамках размещения мажоритарный акционер банка, ПАО "МТС", не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO ПАО "МТС" сохранит мажоритарную долю в капитале банка", - также говорится в сообщении.Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также институциональным инвесторам.Ожидается, что банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
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Экономика, РОССИЯ, МТС-банк, Новости
"МТС банк" намерен провести IPO на Московской бирже
"МТС банк" намерен провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. "МТС банк" намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, по итогам которого МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка, говорится в сообщении кредитной организации.
"МТС банк" объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса", - сообщил банк.
"В рамках размещения мажоритарный акционер банка, ПАО "МТС", не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO ПАО "МТС" сохранит мажоритарную долю в капитале банка", - также говорится в сообщении.
Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
Ожидается, что банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
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