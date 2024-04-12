https://1prime.ru/20240412/mvf-847353320.html
Действующая глава МВФ Георгиева избрана на второй срок
Действующая глава МВФ Георгиева избрана на второй срок - 12.04.2024, ПРАЙМ
Действующая глава МВФ Георгиева избрана на второй срок
Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева избрана на второй срок, сообщила организация. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T23:25+0300
2024-04-12T23:25+0300
2024-04-12T23:25+0300
экономика
мвф
кристалина георгиева
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/25/841322589_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_608c2a50bb4f2a8894d1f135d5f0750c.jpg
ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева избрана на второй срок, сообщила организация. В заявлении исполнительного совета МВФ сказано, что Кристалина Георгиева была избрана на должность директора-распорядителя фонда на второй срок, начиная с 1 октября 2024 года.Ранее в МВФ сообщали, что Георгиева оказалась единственным кандидатом на эту должность. В марте она говорила, что готова пойти на второй пятилетний срок. Георгиева занимает пост главы МВФ с октября 2019 года. Срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года.
https://1prime.ru/20240411/lavrov-847294516.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/25/841322589_0:0:1812:1359_1920x0_80_0_0_9a6d60b3b6674f21895d18847e16ed2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, кристалина георгиева
Экономика, МВФ, Кристалина Георгиева
Действующая глава МВФ Георгиева избрана на второй срок
Действующая глава МВФ Георгиева избрана на второй срок
ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева избрана на второй срок, сообщила организация.
В заявлении исполнительного совета МВФ сказано, что Кристалина Георгиева была избрана на должность директора-распорядителя фонда на второй срок, начиная с 1 октября 2024 года.
Ранее в МВФ сообщали, что Георгиева оказалась единственным кандидатом на эту должность. В марте она говорила, что готова пойти на второй пятилетний срок.
Георгиева занимает пост главы МВФ с октября 2019 года. Срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года.
Лавров раскрыл, почему США тормозят реформы Всемирного банка и МВФ