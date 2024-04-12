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Действующая глава МВФ Георгиева избрана на второй срок

Действующая глава МВФ Георгиева избрана на второй срок - 12.04.2024, ПРАЙМ

Действующая глава МВФ Георгиева избрана на второй срок

Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева избрана на второй срок, сообщила организация. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T23:25+0300

2024-04-12T23:25+0300

2024-04-12T23:25+0300

экономика

мвф

кристалина георгиева

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ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева избрана на второй срок, сообщила организация. В заявлении исполнительного совета МВФ сказано, что Кристалина Георгиева была избрана на должность директора-распорядителя фонда на второй срок, начиная с 1 октября 2024 года.Ранее в МВФ сообщали, что Георгиева оказалась единственным кандидатом на эту должность. В марте она говорила, что готова пойти на второй пятилетний срок. Георгиева занимает пост главы МВФ с октября 2019 года. Срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года.

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мвф, кристалина георгиева