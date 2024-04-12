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Специалисты из России обучат коллег из Нигера борьбе с терроризмом
Специалисты из России обучат коллег из Нигера борьбе с терроризмом - 12.04.2024, ПРАЙМ
Специалисты из России обучат коллег из Нигера борьбе с терроризмом
В Нигер прибыли российские специалисты, чтобы обучить местные силы безопасности борьбе с терроризмом, сообщает корреспондент РИА Новости. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T05:47+0300
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НИАМЕЙ, 12 апр – ПРАЙМ. В Нигер прибыли российские специалисты, чтобы обучить местные силы безопасности борьбе с терроризмом, сообщает корреспондент РИА Новости. Как заявил агентству прибывший в Нигер российский специалист, на данный момент африканский корпус будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. "С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов. У нас очень большой опыт по борьбе с терроризмом. И здесь мы находимся для передачи этого опыта нашим друзьям", - сказал собеседник.По словам медицинской работницы, прибывшей с группой специалистов, личный состав полностью подготовлен, имеются прививки к болезням. "С местными болезнями знакомились… Я думаю, что мы справимся", - рассказала она.Гостелевидение Нигера RTN продемонстрировало видео прилета российского Ил-76 в аэропорт Ниамея. Как отмечалось, это произошло после недавнего разговора российского президента Владимира Путина и главы Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахамана Чиани. При обсуждении двусторонней повестки был выражен настрой на активизацию политического диалога и развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях.Как сообщает телеканал, в рамках прибытия российских специалистов речь идет и об установке системы противовоздушной обороны. "Эти российские инструкторы обеспечат качественное обучение наших военнослужащих для эффективного использования этой системы", - отмечается в сюжете.В конце июля 2023 года военные Нигера объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Чиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных из Нигера полностью завершился в конце декабря.
https://1prime.ru/20240319/putin-846484608.html
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нигер, россия
Специалисты из России обучат коллег из Нигера борьбе с терроризмом
Российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом
НИАМЕЙ, 12 апр – ПРАЙМ. В Нигер прибыли российские специалисты, чтобы обучить местные силы безопасности борьбе с терроризмом, сообщает корреспондент РИА Новости.
Как заявил агентству прибывший в Нигер российский специалист, на данный момент африканский корпус будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. "С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов. У нас очень большой опыт по борьбе с терроризмом. И здесь мы находимся для передачи этого опыта нашим друзьям", - сказал собеседник.
По словам медицинской работницы, прибывшей с группой специалистов, личный состав полностью подготовлен, имеются прививки к болезням. "С местными болезнями знакомились… Я думаю, что мы справимся", - рассказала она.
В Нигере назвали переизбрание Путина возможностью побороть гегемонию Запада
Гостелевидение Нигера RTN продемонстрировало видео прилета российского Ил-76 в аэропорт Ниамея. Как отмечалось, это произошло после недавнего разговора российского президента Владимира Путина и главы Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахамана Чиани. При обсуждении двусторонней повестки был выражен настрой на активизацию политического диалога и развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях.
Как сообщает телеканал, в рамках прибытия российских специалистов речь идет и об установке системы противовоздушной обороны. "Эти российские инструкторы обеспечат качественное обучение наших военнослужащих для эффективного использования этой системы", - отмечается в сюжете.
В конце июля 2023 года военные Нигера объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Чиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных из Нигера полностью завершился в конце декабря.