https://1prime.ru/20240412/oon-847346662.html
Миссия РФ в ООН назвала позором слова Кисиды о "ядерных угрозах" России
Миссия РФ в ООН назвала позором слова Кисиды о "ядерных угрозах" России - 12.04.2024, ПРАЙМ
Миссия РФ в ООН назвала позором слова Кисиды о "ядерных угрозах" России
Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды в конгрессе США об обеспокоенности из-за вероятности "еще одной ядерной катастрофы" - это "стыд и позор". Такое... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T17:11+0300
2024-04-12T17:11+0300
2024-04-12T17:11+0300
политика
россия
сша
япония
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84064/74/840647458_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_46019f221454824ce5471b126e5a6ebf.jpg
ООН, 12 апр - ПРАЙМ. Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды в конгрессе США об обеспокоенности из-за вероятности "еще одной ядерной катастрофы" - это "стыд и позор". Такое мнение в социальной сети Х выразил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Ранее Кисида в рамках своего визита в Соединенные Штаты заявил перед американскими законодателями о том, что Япония остается надежным союзником и верным другом для США.Он также выразил обеспокоенность по поводу якобы продолжающейся угрозы со стороны России использования ядерного оружия и возможности новой ядерной катастрофы."Какой стыд и позор", — написал Полянский.Шестого августа 1945 года на японский город Хиросиму американскими ВВС была сброшена атомная бомба "Малыш" длиной 3 метра и диаметром 71 сантиметр весила 4,4 тонны. В результате бомбардировки погибли и получили травмы десятки тысяч людей, а многие пострадавшие впоследствии скончались от радиационного облучения и травм.
https://1prime.ru/20240405/yaponiya-847111346.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84064/74/840647458_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_cc0c4d49a9e2bb626c84103eb5f90372.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, япония, новости
Политика, РОССИЯ, США, ЯПОНИЯ, Новости
Миссия РФ в ООН назвала позором слова Кисиды о "ядерных угрозах" России
Миссия РФ в ООН назвала позором заявление Кисиды в Вашингтоне о "ядерных угрозах" России
ООН, 12 апр - ПРАЙМ. Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды в конгрессе США об обеспокоенности из-за вероятности "еще одной ядерной катастрофы" - это "стыд и позор". Такое мнение в социальной сети Х выразил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее Кисида в рамках своего визита в Соединенные Штаты заявил перед американскими законодателями о том, что Япония остается надежным союзником и верным другом для США.
Он также выразил обеспокоенность по поводу якобы продолжающейся угрозы со стороны России использования ядерного оружия и возможности новой ядерной катастрофы.
"Какой стыд и позор", — написал Полянский.
Шестого августа 1945 года на японский город Хиросиму американскими ВВС была сброшена атомная бомба "Малыш" длиной 3 метра и диаметром 71 сантиметр весила 4,4 тонны. В результате бомбардировки погибли и получили травмы десятки тысяч людей, а многие пострадавшие впоследствии скончались от радиационного облучения и травм.
В Японии оценили ущерб России от новых санкций