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Миссия РФ в ООН назвала позором слова Кисиды о "ядерных угрозах" России - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Миссия РФ в ООН назвала позором слова Кисиды о "ядерных угрозах" России
Миссия РФ в ООН назвала позором слова Кисиды о "ядерных угрозах" России - 12.04.2024, ПРАЙМ
Миссия РФ в ООН назвала позором слова Кисиды о "ядерных угрозах" России
Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды в конгрессе США об обеспокоенности из-за вероятности "еще одной ядерной катастрофы" - это "стыд и позор". Такое... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T17:11+0300
2024-04-12T17:11+0300
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ООН, 12 апр - ПРАЙМ. Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды в конгрессе США об обеспокоенности из-за вероятности "еще одной ядерной катастрофы" - это "стыд и позор". Такое мнение в социальной сети Х выразил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Ранее Кисида в рамках своего визита в Соединенные Штаты заявил перед американскими законодателями о том, что Япония остается надежным союзником и верным другом для США.Он также выразил обеспокоенность по поводу якобы продолжающейся угрозы со стороны России использования ядерного оружия и возможности новой ядерной катастрофы."Какой стыд и позор", — написал Полянский.Шестого августа 1945 года на японский город Хиросиму американскими ВВС была сброшена атомная бомба "Малыш" длиной 3 метра и диаметром 71 сантиметр весила 4,4 тонны. В результате бомбардировки погибли и получили травмы десятки тысяч людей, а многие пострадавшие впоследствии скончались от радиационного облучения и травм.
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Политика, РОССИЯ, США, ЯПОНИЯ, Новости
17:11 12.04.2024
 
Миссия РФ в ООН назвала позором слова Кисиды о "ядерных угрозах" России

Миссия РФ в ООН назвала позором заявление Кисиды в Вашингтоне о "ядерных угрозах" России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ООН, 12 апр - ПРАЙМ. Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды в конгрессе США об обеспокоенности из-за вероятности "еще одной ядерной катастрофы" - это "стыд и позор". Такое мнение в социальной сети Х выразил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее Кисида в рамках своего визита в Соединенные Штаты заявил перед американскими законодателями о том, что Япония остается надежным союзником и верным другом для США.
Он также выразил обеспокоенность по поводу якобы продолжающейся угрозы со стороны России использования ядерного оружия и возможности новой ядерной катастрофы.
"Какой стыд и позор", — написал Полянский.
Шестого августа 1945 года на японский город Хиросиму американскими ВВС была сброшена атомная бомба "Малыш" длиной 3 метра и диаметром 71 сантиметр весила 4,4 тонны. В результате бомбардировки погибли и получили травмы десятки тысяч людей, а многие пострадавшие впоследствии скончались от радиационного облучения и травм.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
В Японии оценили ущерб России от новых санкций
5 апреля, 13:47
 
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