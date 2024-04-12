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Миссия РФ в ООН назвала позором слова Кисиды о "ядерных угрозах" России

Миссия РФ в ООН назвала позором слова Кисиды о "ядерных угрозах" России - 12.04.2024, ПРАЙМ

Миссия РФ в ООН назвала позором слова Кисиды о "ядерных угрозах" России

Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды в конгрессе США об обеспокоенности из-за вероятности "еще одной ядерной катастрофы" - это "стыд и позор". Такое... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T17:11+0300

2024-04-12T17:11+0300

2024-04-12T17:11+0300

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ООН, 12 апр - ПРАЙМ. Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды в конгрессе США об обеспокоенности из-за вероятности "еще одной ядерной катастрофы" - это "стыд и позор". Такое мнение в социальной сети Х выразил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Ранее Кисида в рамках своего визита в Соединенные Штаты заявил перед американскими законодателями о том, что Япония остается надежным союзником и верным другом для США.Он также выразил обеспокоенность по поводу якобы продолжающейся угрозы со стороны России использования ядерного оружия и возможности новой ядерной катастрофы."Какой стыд и позор", — написал Полянский.Шестого августа 1945 года на японский город Хиросиму американскими ВВС была сброшена атомная бомба "Малыш" длиной 3 метра и диаметром 71 сантиметр весила 4,4 тонны. В результате бомбардировки погибли и получили травмы десятки тысяч людей, а многие пострадавшие впоследствии скончались от радиационного облучения и травм.

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