Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 11,62 м - 12.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240412/orenburg-847351915.html
Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 11,62 м
Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 11,62 м - 12.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 11,62 м
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга по состоянию на 22.00 (20.00 мск) составляет 11 метров 62 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в своем... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T21:36+0300
2024-04-12T22:09+0300
происшествия
россия
оренбург
подтопление
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174875_0:19:3573:2029_1920x0_80_0_0_5e524afbf7222c1c1d942ea75eecb3ef.jpg
ОРЕНБУРГ, 12 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга по состоянию на 22.00 (20.00 мск) составляет 11 метров 62 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22.00 (20.00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 сантиметра", — говорится в сообщении правительства.Ранее сообщалось, что уровень реки поднялся на 40 сантиметров за последние десять часов, что является крайне опасным показателем. Уточнялось,что на 14.00 (12.00 мск) уровень Урала составлял 1147 сантиметров. В Оренбурге звучала сирена, после чего началась массовая эвакуация граждан.В середине дня 12 апреля уровень Урала превысил опасную отметку в два метра, что стало максимумом с начала паводков.
оренбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174875_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_a5e42b4e149ca6820755d60d7957b9da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оренбург, подтопление, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, подтопление, паводок
21:36 12.04.2024 (обновлено: 22:09 12.04.2024)
 
Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 11,62 м

Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 1162 см

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ОРЕНБУРГ, 12 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга по состоянию на 22.00 (20.00 мск) составляет 11 метров 62 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22.00 (20.00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 сантиметра", — говорится в сообщении правительства.
Ранее сообщалось, что уровень реки поднялся на 40 сантиметров за последние десять часов, что является крайне опасным показателем. Уточнялось,что на 14.00 (12.00 мск) уровень Урала составлял 1147 сантиметров. В Оренбурге звучала сирена, после чего началась массовая эвакуация граждан.
В середине дня 12 апреля уровень Урала превысил опасную отметку в два метра, что стало максимумом с начала паводков.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургподтоплениепаводок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала