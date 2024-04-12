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Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 11,62 м
Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 11,62 м - 12.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 11,62 м
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга по состоянию на 22.00 (20.00 мск) составляет 11 метров 62 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в своем... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T21:36+0300
2024-04-12T21:36+0300
2024-04-12T22:09+0300
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ОРЕНБУРГ, 12 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга по состоянию на 22.00 (20.00 мск) составляет 11 метров 62 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22.00 (20.00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 сантиметра", — говорится в сообщении правительства.Ранее сообщалось, что уровень реки поднялся на 40 сантиметров за последние десять часов, что является крайне опасным показателем. Уточнялось,что на 14.00 (12.00 мск) уровень Урала составлял 1147 сантиметров. В Оренбурге звучала сирена, после чего началась массовая эвакуация граждан.В середине дня 12 апреля уровень Урала превысил опасную отметку в два метра, что стало максимумом с начала паводков.
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россия, оренбург, подтопление, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, подтопление, паводок
Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 11,62 м
Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 1162 см
ОРЕНБУРГ, 12 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга по состоянию на 22.00 (20.00 мск) составляет 11 метров 62 сантиметра, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22.00 (20.00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 сантиметра", — говорится в сообщении правительства.
Ранее сообщалось, что уровень реки поднялся на 40 сантиметров за последние десять часов, что является крайне опасным показателем. Уточнялось,что на 14.00 (12.00 мск) уровень Урала составлял 1147 сантиметров. В Оренбурге звучала сирена, после чего началась массовая эвакуация граждан.
В середине дня 12 апреля уровень Урала превысил опасную отметку в два метра, что стало максимумом с начала паводков.