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В Оренбургской области затоплено около 12 тысяч домов
В Оренбургской области затоплено около 12 тысяч домов - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбургской области затоплено около 12 тысяч домов
Около 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбургской области, сообщило региональное правительство в своем... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T21:40+0300
2024-04-12T21:40+0300
2024-04-12T21:41+0300
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ОРЕНБУРГ, 12 апр — ПРАЙМ. Около 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбургской области, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале. "На вечер 12 апреля на территории 21 муниципального образования в 76 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплены: 11 993 жилых дома и 16 543 приусадебных участка", — говорится в сообщении правительства региона.Из подтопленных домов и приусадебных участков было эвакуировано 13 251 человек, включая 3567 детей и 192 человека с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба. Отмечается, что 1239 человек, в том числе 234 ребенка, размещены в 43 пунктах временного размещения. Для них организовано трехразовое питание и созданы все необходимые бытовые условия.
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оренбург, россия, паводок, подтопление
Происшествия, Оренбург, РОССИЯ, паводок, подтопление
В Оренбургской области затоплено около 12 тысяч домов
В Оренбургской области затоплено около 12 тысяч домов и 16,5 тысячи участков
ОРЕНБУРГ, 12 апр — ПРАЙМ. Около 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбургской области, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.
"На вечер 12 апреля на территории 21 муниципального образования в 76 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплены: 11 993 жилых дома и 16 543 приусадебных участка", — говорится в сообщении правительства региона.
Из подтопленных домов и приусадебных участков было эвакуировано 13 251 человек, включая 3567 детей и 192 человека с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба.
Отмечается, что 1239 человек, в том числе 234 ребенка, размещены в 43 пунктах временного размещения. Для них организовано трехразовое питание и созданы все необходимые бытовые условия.
Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 11,62 м