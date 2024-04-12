https://1prime.ru/20240412/orenburg-847352033.html

В Оренбургской области затоплено около 12 тысяч домов

В Оренбургской области затоплено около 12 тысяч домов - 12.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбургской области затоплено около 12 тысяч домов

Около 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбургской области, сообщило региональное правительство в своем... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T21:40+0300

2024-04-12T21:40+0300

2024-04-12T21:41+0300

происшествия

оренбург

россия

паводок

подтопление

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174583_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_ac4415bd27e96abf907594a4c84dff2d.jpg

ОРЕНБУРГ, 12 апр — ПРАЙМ. Около 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков частично затоплены в Оренбургской области, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале. "На вечер 12 апреля на территории 21 муниципального образования в 76 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплены: 11 993 жилых дома и 16 543 приусадебных участка", — говорится в сообщении правительства региона.Из подтопленных домов и приусадебных участков было эвакуировано 13 251 человек, включая 3567 детей и 192 человека с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба. Отмечается, что 1239 человек, в том числе 234 ребенка, размещены в 43 пунктах временного размещения. Для них организовано трехразовое питание и созданы все необходимые бытовые условия.

https://1prime.ru/20240412/orenburg-847351915.html

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оренбург, россия, паводок, подтопление