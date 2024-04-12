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Минстрой рассказал о компенсациях за утраченное жилье в Оренбурге

Минстрой рассказал о компенсациях за утраченное жилье в Оренбурге - 12.04.2024, ПРАЙМ

Минстрой рассказал о компенсациях за утраченное жилье в Оренбурге

Жителям Оренбургской области, потерявшим жилье, будет выплачена компенсация в размере 68,7 тысячи рублей за квадратный метр, сообщил первый замминистра... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T21:51+0300

2024-04-12T21:51+0300

2024-04-12T21:51+0300

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оренбург

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Жителям Оренбургской области, потерявшим жилье, будет выплачена компенсация в размере 68,7 тысячи рублей за квадратный метр, сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин. "В случае, если жилье повреждено, на капремонт одного квадратного метра будет направлено 7 тысяч рублей. Если же жилье утрачено, компенсация на покупку или строительство своего дома для жителей Оренбургской области составит 68,7 тысячи рублей за квадратный метр", — приводит его слова пресс-служба Минстроя. В пресс-службе также сообщили, что вода из реки Урал сейчас в жилые районы Орска не поступает. Кроме того, в ведомстве отметили, что прорабатывается вопрос компенсации и восстановления объектов на территории СНТ. На данный момент в Орске уже порядка 600 домов освобождены от воды, комиссией проведен поквартирный обход около 90 домов для оценки ущерба и размера компенсации.Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 11 метров 62 сантиметров.

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оренбург, компенсация, жилье, россия, паводок, подтопление