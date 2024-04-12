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Минстрой рассказал о компенсациях за утраченное жилье в Оренбурге - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Минстрой рассказал о компенсациях за утраченное жилье в Оренбурге
Минстрой рассказал о компенсациях за утраченное жилье в Оренбурге - 12.04.2024, ПРАЙМ
Минстрой рассказал о компенсациях за утраченное жилье в Оренбурге
Жителям Оренбургской области, потерявшим жилье, будет выплачена компенсация в размере 68,7 тысячи рублей за квадратный метр, сообщил первый замминистра... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T21:51+0300
2024-04-12T21:51+0300
происшествия
оренбург
компенсация
жилье
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Жителям Оренбургской области, потерявшим жилье, будет выплачена компенсация в размере 68,7 тысячи рублей за квадратный метр, сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин. "В случае, если жилье повреждено, на капремонт одного квадратного метра будет направлено 7 тысяч рублей. Если же жилье утрачено, компенсация на покупку или строительство своего дома для жителей Оренбургской области составит 68,7 тысячи рублей за квадратный метр", — приводит его слова пресс-служба Минстроя. В пресс-службе также сообщили, что вода из реки Урал сейчас в жилые районы Орска не поступает. Кроме того, в ведомстве отметили, что прорабатывается вопрос компенсации и восстановления объектов на территории СНТ. На данный момент в Орске уже порядка 600 домов освобождены от воды, комиссией проведен поквартирный обход около 90 домов для оценки ущерба и размера компенсации.Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 11 метров 62 сантиметров.
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оренбург, компенсация, жилье, россия, паводок, подтопление
Происшествия, Оренбург, компенсация, жилье, РОССИЯ, паводок, подтопление
21:51 12.04.2024
 
Минстрой рассказал о компенсациях за утраченное жилье в Оренбурге

Минстрой: утратившим жилье в Оренбургской области выплатят 68,7 тыс руб за квадрат

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Жителям Оренбургской области, потерявшим жилье, будет выплачена компенсация в размере 68,7 тысячи рублей за квадратный метр, сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.
"В случае, если жилье повреждено, на капремонт одного квадратного метра будет направлено 7 тысяч рублей. Если же жилье утрачено, компенсация на покупку или строительство своего дома для жителей Оренбургской области составит 68,7 тысячи рублей за квадратный метр", — приводит его слова пресс-служба Минстроя.
В пресс-службе также сообщили, что вода из реки Урал сейчас в жилые районы Орска не поступает.
Кроме того, в ведомстве отметили, что прорабатывается вопрос компенсации и восстановления объектов на территории СНТ. На данный момент в Орске уже порядка 600 домов освобождены от воды, комиссией проведен поквартирный обход около 90 домов для оценки ущерба и размера компенсации.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 11 метров 62 сантиметров.
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 11,62 м
21:36
 
ПроисшествияОренбургкомпенсацияжильеРОССИЯпаводокподтопление
 
 
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