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Власти Орска рассказали о восстановлении инфраструктуры после ухода воды
Власти Орска рассказали о восстановлении инфраструктуры после ухода воды - 12.04.2024, ПРАЙМ
Власти Орска рассказали о восстановлении инфраструктуры после ухода воды
После отступления воды в Орске восстанавливают электроснабжение и газ, сообщает мэр Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T18:56+0300
2024-04-12T18:56+0300
2024-04-12T18:56+0300
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КАЗАНЬ, 12 апр – ПРАЙМ. После отступления воды в Орске восстанавливают электроснабжение и газ, сообщает мэр Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале. "Энергетики и газовики идут вслед за уходящей водой. Там, где стихия отступает, подключаем свет и газ", — говорится в сообщении. По информации мэра Орска, управляющие компании откачивают воду из подвалов, где расположены вводные устройства, и сушат помещения. "Поселки Никель и Лесоторговый. Свет есть, газ запустят до понедельника. Возобновили газоснабжение жителей поселков Ора, Новоказачий, Мостострой. Подключаем к ресурсам поселки Строитель, Первомайский, Рабочий", — уточнил Козупица. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС федерального уровня введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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россия, паводок, подтопление
Происшествия, РОССИЯ, паводок, подтопление
Власти Орска рассказали о восстановлении инфраструктуры после ухода воды
Козупица: после ухода воды в Орске восстанавливают электроснабжение и газ
КАЗАНЬ, 12 апр – ПРАЙМ. После отступления воды в Орске восстанавливают электроснабжение и газ, сообщает мэр Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале.
"Энергетики и газовики идут вслед за уходящей водой. Там, где стихия отступает, подключаем свет и газ", — говорится в сообщении.
По информации мэра Орска, управляющие компании откачивают воду из подвалов, где расположены вводные устройства, и сушат помещения.
"Поселки Никель и Лесоторговый. Свет есть, газ запустят до понедельника. Возобновили газоснабжение жителей поселков Ора, Новоказачий, Мостострой. Подключаем к ресурсам поселки Строитель, Первомайский, Рабочий", — уточнил Козупица.
Мэр Орска заявил о заметном улучшении паводковой ситуации в Старом городе
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС федерального уровня введен на всей территории области.
По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).