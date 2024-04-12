https://1prime.ru/20240412/orsk-847349048.html

Власти Орска рассказали о восстановлении инфраструктуры после ухода воды

Власти Орска рассказали о восстановлении инфраструктуры после ухода воды - 12.04.2024, ПРАЙМ

Власти Орска рассказали о восстановлении инфраструктуры после ухода воды

После отступления воды в Орске восстанавливают электроснабжение и газ, сообщает мэр Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T18:56+0300

2024-04-12T18:56+0300

2024-04-12T18:56+0300

происшествия

россия

паводок

подтопление

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174773_0:119:3216:1928_1920x0_80_0_0_1dc885362afff8a4856ee873a6f6c368.jpg

КАЗАНЬ, 12 апр – ПРАЙМ. После отступления воды в Орске восстанавливают электроснабжение и газ, сообщает мэр Орска Василий Козупица в своем Telegram-канале. "Энергетики и газовики идут вслед за уходящей водой. Там, где стихия отступает, подключаем свет и газ", — говорится в сообщении. По информации мэра Орска, управляющие компании откачивают воду из подвалов, где расположены вводные устройства, и сушат помещения. "Поселки Никель и Лесоторговый. Свет есть, газ запустят до понедельника. Возобновили газоснабжение жителей поселков Ора, Новоказачий, Мостострой. Подключаем к ресурсам поселки Строитель, Первомайский, Рабочий", — уточнил Козупица. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС федерального уровня введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

https://1prime.ru/20240412/pavodki-v-orske-847319690.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, паводок, подтопление