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Посол МИД РФ ответил на обещания Британии передать Киеву лазерное оружие

Посол МИД РФ ответил на обещания Британии передать Киеву лазерное оружие - 12.04.2024, ПРАЙМ

Посол МИД РФ ответил на обещания Британии передать Киеву лазерное оружие

Великобритания пугает обещаниями отправить на Украину лазерное оружие, поскольку подтверждений наличия у нее такого типа вооружений нет. Об этом заявил посол... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T15:08+0300

2024-04-12T15:08+0300

2024-04-12T15:11+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Великобритания пугает обещаниями отправить на Украину лазерное оружие, поскольку подтверждений наличия у нее такого типа вооружений нет. Об этом заявил посол Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Так дипломат прокомментировал недавнее заявление главы британского Минобороны Гранта Шэппса о планах ускорить развертывание лазерного оружие дальнего действия DragonFire, чтобы затем отправить его Киеву."Пока заявления министра Шэппса больше похоже на радикальную рекламу британских военных возможностей, которые сильно просели после реальной апробации британской техники на поле боя: танки, застревающие в грязи и не выдерживающие напора нашей техники", - сказал Мирошник.Он подчеркнул, что доказательств наличия у Британии лазерного оружия нет, поэтому Лондон, раз нет возможности подтвердить реальность, начинает пугать обещаниями.

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россия, мид рф, великобритания, украина, лазерное оружие