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"Восток инвестиции" приобрел 28% акций Ozon у Baring Vostok - 12.04.2024, ПРАЙМ
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"Восток инвестиции" приобрел 28% акций Ozon у Baring Vostok
"Восток инвестиции" приобрел 28% акций Ozon у Baring Vostok - 12.04.2024, ПРАЙМ
"Восток инвестиции" приобрел 28% акций Ozon у Baring Vostok
Российский холдинг "Восток инвестиции" приобрел долю в 28% акций Ozon, принадлежавшую международным фондам Baring Vostok, говорится в сообщении компании. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T19:44+0300
2024-04-12T19:44+0300
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский холдинг "Восток инвестиции" приобрел долю в 28% акций Ozon, принадлежавшую международным фондам Baring Vostok, говорится в сообщении компании. "Инвестиционный холдинг "Восток инвестиции" приобрел долю акций Ozon у международных фондов Baring Vostok. В результате сделки "Восток инвестиции" получили право владения 59,83 млн обыкновенных акций и 1 акцией класса "А" Ozon, что составляет около 28% от общего количества акций Ozon", — сказано в сообщении. Уточняется, что холдингом управляет команда под руководством бывшего старшего партнера Baring Vostok и председателя совета директоров Ozon Елены Ивашенцевой. Ранее сообщалось, что под управление холдинга "Восток Инвестиции" перейдут доли в компаниях, основной бизнес которых находится в России, в том числе Ozon и "Ренессанс Страхование", а фонды Baring Private Equity будут владеть инвестициями в международных компаниях. Инвестиционный фонд Baring Vostok начал реорганизацию бизнеса, в рамках которой планируется разделить международные и российские активы под управлением своих фондов на две новые компании — международные фонды Baring Private Equity и российский холдинг "Восток Инвестиции".
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ozon, покупка акций, акции
Ozon, покупка акций, Акции
19:44 12.04.2024
 
"Восток инвестиции" приобрел 28% акций Ozon у Baring Vostok

"Восток инвестиции" приобрел 28% акций Ozon у Baring Vostok

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский холдинг "Восток инвестиции" приобрел долю в 28% акций Ozon, принадлежавшую международным фондам Baring Vostok, говорится в сообщении компании.
"Инвестиционный холдинг "Восток инвестиции" приобрел долю акций Ozon у международных фондов Baring Vostok. В результате сделки "Восток инвестиции" получили право владения 59,83 млн обыкновенных акций и 1 акцией класса "А" Ozon, что составляет около 28% от общего количества акций Ozon", — сказано в сообщении.
Уточняется, что холдингом управляет команда под руководством бывшего старшего партнера Baring Vostok и председателя совета директоров Ozon Елены Ивашенцевой.
Ранее сообщалось, что под управление холдинга "Восток Инвестиции" перейдут доли в компаниях, основной бизнес которых находится в России, в том числе Ozon и "Ренессанс Страхование", а фонды Baring Private Equity будут владеть инвестициями в международных компаниях.
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Ozon начал предупреждать о необходимости оплатить пошлину за товары
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Инвестиционный фонд Baring Vostok начал реорганизацию бизнеса, в рамках которой планируется разделить международные и российские активы под управлением своих фондов на две новые компании — международные фонды Baring Private Equity и российский холдинг "Восток Инвестиции".
 
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