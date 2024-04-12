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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1147 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1147 сантиметров - 12.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1147 сантиметров
В Оренбурге продолжается массовая эвакуация жителей затопленных территорий на фоне повышения уровня воды в реке Урал до 1147 сантиметров, рассказало... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T13:46+0300
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УФА, 12 апр – ПРАЙМ. В Оренбурге продолжается массовая эвакуация жителей затопленных территорий на фоне повышения уровня воды в реке Урал до 1147 сантиметров, рассказало правительство региона в своем Telegram-канале.Так, власти области уточняют, что на 14.00 (12.00 мск) уровень Урала составил 1147 сантиметров. Правительство настоятельно призывает жителей ЖК "Гранд-парк", поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчинный начать немедленную эвакуацию.Ранее сообщалось, что уровень реки поднялся на 40 сантиметров за последние десять часов, что является крайне опасным показателем. В Оренбурге звучала сирена, после чего началась массовая эвакуация гражан.
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россия, оренбургская область, паводок
РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1147 сантиметров
Власти Оренбурга: уровень воды в реке Урал у города составил 1147 сантиметров
УФА, 12 апр – ПРАЙМ. В Оренбурге продолжается массовая эвакуация жителей затопленных территорий на фоне повышения уровня воды в реке Урал до 1147 сантиметров, рассказало правительство региона в своем Telegram-канале.
Так, власти области уточняют, что на 14.00 (12.00 мск) уровень Урала составил 1147 сантиметров. Правительство настоятельно призывает жителей ЖК "Гранд-парк", поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайона, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчинный начать немедленную эвакуацию.
Ранее сообщалось, что уровень реки поднялся на 40 сантиметров за последние десять часов, что является крайне опасным показателем. В Оренбурге звучала сирена, после чего началась массовая эвакуация гражан.