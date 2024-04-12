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"Камаз" утонул при засыпке дамбы в Оренбурге - 12.04.2024, ПРАЙМ
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"Камаз" утонул при засыпке дамбы в Оренбурге
"Камаз" утонул при засыпке дамбы в Оренбурге - 12.04.2024, ПРАЙМ
"Камаз" утонул при засыпке дамбы в Оренбурге
Асфальт провалился в процессе укрепления дамбы в подтопленном Оренбурге, в образовавшейся яме утонул "Камаз" с гравием, передает управление МВД по Оренбургской... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T11:10+0300
2024-04-12T11:15+0300
происшествия
оренбург
паводок
новости
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Асфальт провалился в процессе укрепления дамбы в подтопленном Оренбурге, в образовавшейся яме утонул "Камаз" с гравием, передает управление МВД по Оренбургской области в своем Telegram-канале."На месте происшествия работают сотрудники полиции. Без пострадавших, предварительно, "Камаз" высыпал гравий и под ним провалился асфальт", - сказано в сообщении.По словам первого заместителя мэра города, противопаводковые мероприятия были усилены на улице Донгузской, куда начала постепенно приходить вода.Согласно данным администрации города Оренбург, пик паводка пришелся на пятницу, уровень воды в реке Урал достиг 1129 сантиметров, за сутки уровень повысился еще на 69 сантиметров.Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал, что число затопленных участков выросло на 795, а домов – на 211.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.
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оренбург, паводок, новости
Происшествия, Оренбург, паводок, Новости
11:10 12.04.2024 (обновлено: 11:15 12.04.2024)
 
"Камаз" утонул при засыпке дамбы в Оренбурге

Асфальт провалился при засыпке дамбы в Оренбурге, в образовавшейся яме утонул "Камаз"

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Асфальт провалился в процессе укрепления дамбы в подтопленном Оренбурге, в образовавшейся яме утонул "Камаз" с гравием, передает управление МВД по Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"На месте происшествия работают сотрудники полиции. Без пострадавших, предварительно, "Камаз" высыпал гравий и под ним провалился асфальт", - сказано в сообщении.
По словам первого заместителя мэра города, противопаводковые мероприятия были усилены на улице Донгузской, куда начала постепенно приходить вода.
Согласно данным администрации города Оренбург, пик паводка пришелся на пятницу, уровень воды в реке Урал достиг 1129 сантиметров, за сутки уровень повысился еще на 69 сантиметров.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал, что число затопленных участков выросло на 795, а домов – на 211.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
В Оренбургской области оценили предварительный ущерб от паводка
Вчера, 16:50
 
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