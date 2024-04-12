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"Камаз" утонул при засыпке дамбы в Оренбурге

"Камаз" утонул при засыпке дамбы в Оренбурге - 12.04.2024, ПРАЙМ

"Камаз" утонул при засыпке дамбы в Оренбурге

Асфальт провалился в процессе укрепления дамбы в подтопленном Оренбурге, в образовавшейся яме утонул "Камаз" с гравием, передает управление МВД по Оренбургской... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T11:10+0300

2024-04-12T11:10+0300

2024-04-12T11:15+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Асфальт провалился в процессе укрепления дамбы в подтопленном Оренбурге, в образовавшейся яме утонул "Камаз" с гравием, передает управление МВД по Оренбургской области в своем Telegram-канале."На месте происшествия работают сотрудники полиции. Без пострадавших, предварительно, "Камаз" высыпал гравий и под ним провалился асфальт", - сказано в сообщении.По словам первого заместителя мэра города, противопаводковые мероприятия были усилены на улице Донгузской, куда начала постепенно приходить вода.Согласно данным администрации города Оренбург, пик паводка пришелся на пятницу, уровень воды в реке Урал достиг 1129 сантиметров, за сутки уровень повысился еще на 69 сантиметров.Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал, что число затопленных участков выросло на 795, а домов – на 211.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.

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оренбург, паводок, новости