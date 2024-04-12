https://1prime.ru/20240412/pavodki-v-orske-847319690.html

Мэр Орска заявил о заметном улучшении паводковой ситуации в Старом городе

Мэр Орска заявил о заметном улучшении паводковой ситуации в Старом городе - 12.04.2024, ПРАЙМ

Мэр Орска заявил о заметном улучшении паводковой ситуации в Старом городе

Паводковая ситуация заметно улучшилась в микрорайоне Орска Старый город, который принял на себя первый удар после частичного разрушения дамбы, рассказал в своем | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T08:13+0300

2024-04-12T08:13+0300

2024-04-12T08:19+0300

происшествия

россия

оренбургская область

паводок

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УФА, 12 апр – ПРАЙМ. Паводковая ситуация заметно улучшилась в микрорайоне Орска Старый город, который принял на себя первый удар после частичного разрушения дамбы, рассказал в своем Telegram-канале мэр города Василий Козупица."В Советском районе вода заметно убывает. На Вокзальном шоссе в районе магазина "Строительный бум" проезжая часть сухая. В 6-ой микрорайоне ситуация заметно улучшилась. Вода остается в низине на пересечении улиц Крайней и Огородной. В Старом городе свободны для передвижения улицы от Краснознаменной до Орджоникидзе. Вода еще стоит в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной", - сообщил он. Козупица также подчеркнул, что ситуация также стабилизируется в отдаленных поселках, вода постепенно уходит. По его словам, люди на подтопленных территориях регулярно обеспечиваются питьеой и технической водой, продуктами и предметами первой необходимости. Кроме того, мэр добавил, что уровень реки Урал за сутки упал на 184 сантиметров и составил 673 сантиметров. По его словам, этот показатель уже ниже критического, который составляет 700 сантиметров.

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оренбургская область

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россия, оренбургская область, паводок