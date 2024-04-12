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Мэр Орска заявил о заметном улучшении паводковой ситуации в Старом городе - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Мэр Орска заявил о заметном улучшении паводковой ситуации в Старом городе
Мэр Орска заявил о заметном улучшении паводковой ситуации в Старом городе - 12.04.2024, ПРАЙМ
Мэр Орска заявил о заметном улучшении паводковой ситуации в Старом городе
Паводковая ситуация заметно улучшилась в микрорайоне Орска Старый город, который принял на себя первый удар после частичного разрушения дамбы, рассказал в своем | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T08:13+0300
2024-04-12T08:19+0300
происшествия
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УФА, 12 апр – ПРАЙМ. Паводковая ситуация заметно улучшилась в микрорайоне Орска Старый город, который принял на себя первый удар после частичного разрушения дамбы, рассказал в своем Telegram-канале мэр города Василий Козупица."В Советском районе вода заметно убывает. На Вокзальном шоссе в районе магазина "Строительный бум" проезжая часть сухая. В 6-ой микрорайоне ситуация заметно улучшилась. Вода остается в низине на пересечении улиц Крайней и Огородной. В Старом городе свободны для передвижения улицы от Краснознаменной до Орджоникидзе. Вода еще стоит в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной", - сообщил он. Козупица также подчеркнул, что ситуация также стабилизируется в отдаленных поселках, вода постепенно уходит. По его словам, люди на подтопленных территориях регулярно обеспечиваются питьеой и технической водой, продуктами и предметами первой необходимости. Кроме того, мэр добавил, что уровень реки Урал за сутки упал на 184 сантиметров и составил 673 сантиметров. По его словам, этот показатель уже ниже критического, который составляет 700 сантиметров.
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россия, оренбургская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
08:13 12.04.2024 (обновлено: 08:19 12.04.2024)
 
Мэр Орска заявил о заметном улучшении паводковой ситуации в Старом городе

Козупица: паводковая ситуация в Старом городе Орска заметно улучшилась

© РИА Новости . Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРазмытые трамвайные пути в Орске
Размытые трамвайные пути в Орске - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
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УФА, 12 апр – ПРАЙМ. Паводковая ситуация заметно улучшилась в микрорайоне Орска Старый город, который принял на себя первый удар после частичного разрушения дамбы, рассказал в своем Telegram-канале мэр города Василий Козупица.
"В Советском районе вода заметно убывает. На Вокзальном шоссе в районе магазина "Строительный бум" проезжая часть сухая. В 6-ой микрорайоне ситуация заметно улучшилась. Вода остается в низине на пересечении улиц Крайней и Огородной. В Старом городе свободны для передвижения улицы от Краснознаменной до Орджоникидзе. Вода еще стоит в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной", - сообщил он.
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Козупица также подчеркнул, что ситуация также стабилизируется в отдаленных поселках, вода постепенно уходит. По его словам, люди на подтопленных территориях регулярно обеспечиваются питьеой и технической водой, продуктами и предметами первой необходимости.
Кроме того, мэр добавил, что уровень реки Урал за сутки упал на 184 сантиметров и составил 673 сантиметров. По его словам, этот показатель уже ниже критического, который составляет 700 сантиметров.
 
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