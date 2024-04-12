https://1prime.ru/20240412/pavodki-v-orske-847319690.html
Мэр Орска заявил о заметном улучшении паводковой ситуации в Старом городе
Мэр Орска заявил о заметном улучшении паводковой ситуации в Старом городе - 12.04.2024, ПРАЙМ
Мэр Орска заявил о заметном улучшении паводковой ситуации в Старом городе
Паводковая ситуация заметно улучшилась в микрорайоне Орска Старый город, который принял на себя первый удар после частичного разрушения дамбы, рассказал в своем | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T08:13+0300
2024-04-12T08:13+0300
2024-04-12T08:19+0300
происшествия
россия
оренбургская область
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f3a4ad1ef48383f41fe4864f7c437b1.jpg
УФА, 12 апр – ПРАЙМ. Паводковая ситуация заметно улучшилась в микрорайоне Орска Старый город, который принял на себя первый удар после частичного разрушения дамбы, рассказал в своем Telegram-канале мэр города Василий Козупица."В Советском районе вода заметно убывает. На Вокзальном шоссе в районе магазина "Строительный бум" проезжая часть сухая. В 6-ой микрорайоне ситуация заметно улучшилась. Вода остается в низине на пересечении улиц Крайней и Огородной. В Старом городе свободны для передвижения улицы от Краснознаменной до Орджоникидзе. Вода еще стоит в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной", - сообщил он. Козупица также подчеркнул, что ситуация также стабилизируется в отдаленных поселках, вода постепенно уходит. По его словам, люди на подтопленных территориях регулярно обеспечиваются питьеой и технической водой, продуктами и предметами первой необходимости. Кроме того, мэр добавил, что уровень реки Урал за сутки упал на 184 сантиметров и составил 673 сантиметров. По его словам, этот показатель уже ниже критического, который составляет 700 сантиметров.
https://1prime.ru/20240411/rekord-847316060.html
оренбургская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174744_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b3d975f9655d2d969a71732a5cc089d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оренбургская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
Мэр Орска заявил о заметном улучшении паводковой ситуации в Старом городе
Козупица: паводковая ситуация в Старом городе Орска заметно улучшилась
УФА, 12 апр – ПРАЙМ.
Паводковая ситуация заметно улучшилась в микрорайоне Орска Старый город, который принял на себя первый удар после частичного разрушения дамбы, рассказал в своем Telegram-канале
мэр города Василий Козупица.
"В Советском районе вода заметно убывает. На Вокзальном шоссе в районе магазина "Строительный бум" проезжая часть сухая. В 6-ой микрорайоне ситуация заметно улучшилась. Вода остается в низине на пересечении улиц Крайней и Огородной. В Старом городе свободны для передвижения улицы от Краснознаменной до Орджоникидзе. Вода еще стоит в районе трамвайного кольца на улице Краснознаменной", - сообщил он.
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга побил рекорд
Козупица также подчеркнул, что ситуация также стабилизируется в отдаленных поселках, вода постепенно уходит. По его словам, люди на подтопленных территориях регулярно обеспечиваются питьеой и технической водой, продуктами и предметами первой необходимости.
Кроме того, мэр добавил, что уровень реки Урал за сутки упал на 184 сантиметров и составил 673 сантиметров. По его словам, этот показатель уже ниже критического, который составляет 700 сантиметров.