https://1prime.ru/20240412/pavodki-v-orske-847319942.html

В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов

В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов - 12.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов

В Оренубргской области остаются подтопленными более 11 тысяч жилых домов в 67 населенных пунктах, рассказало правительство региона в своем Telegram-канале. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T08:31+0300

2024-04-12T08:31+0300

2024-04-12T08:32+0300

происшествия

россия

оренбургская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174464_0:261:3177:2048_1920x0_80_0_0_4b2b4b6b0c7fad783ac16759e49a0a3f.jpg

УФА, 12 апр – ПРАЙМ. В Оренубргской области остаются подтопленными более 11 тысяч жилых домов в 67 населенных пунктах, рассказало правительство региона в своем Telegram-канале."По состоянию на 8.00 (6.00 мск) 12 апреля на территории 26 муниципальных образований в 67 населенных пунктах и 40 СНТ подтоплены 11 773 жилых дома, 15 066 приусадебных участков", - говорится в материале властей.Также уточняется, что 10 739 человек, в том числе 2094 ребенка, было эвакуировано из подтопленных домов и с приусадебных участков. В 43 пунктах временного размещения находится 1345 человек, из них 236 детей. Остальные эвакуированные расположились у родственников. Кроме того, более 615 сельскохозяйственных животных переместили из зоны подтопления в безопасное место.Сообщается, что в четырех населенных пунктах Оренбургской области нарушено электроснабжение, на фоне чего в эксплуатацию введены 12 автономным источников электричества, а в восстановительных работах учатсвуют 38 аварийных бригад.На данный момент в Оренбурге затоплены пять микрорайонов, три поселка и 21 садовое товарищество.

https://1prime.ru/20240411/voda-847314198.html

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оренбургская область