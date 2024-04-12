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В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов - 12.04.2024, ПРАЙМ
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В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов
В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов
В Оренубргской области остаются подтопленными более 11 тысяч жилых домов в 67 населенных пунктах, рассказало правительство региона в своем Telegram-канале. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T08:31+0300
2024-04-12T08:32+0300
происшествия
россия
оренбургская область
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УФА, 12 апр – ПРАЙМ. В Оренубргской области остаются подтопленными более 11 тысяч жилых домов в 67 населенных пунктах, рассказало правительство региона в своем Telegram-канале."По состоянию на 8.00 (6.00 мск) 12 апреля на территории 26 муниципальных образований в 67 населенных пунктах и 40 СНТ подтоплены 11 773 жилых дома, 15 066 приусадебных участков", - говорится в материале властей.Также уточняется, что 10 739 человек, в том числе 2094 ребенка, было эвакуировано из подтопленных домов и с приусадебных участков. В 43 пунктах временного размещения находится 1345 человек, из них 236 детей. Остальные эвакуированные расположились у родственников. Кроме того, более 615 сельскохозяйственных животных переместили из зоны подтопления в безопасное место.Сообщается, что в четырех населенных пунктах Оренбургской области нарушено электроснабжение, на фоне чего в эксплуатацию введены 12 автономным источников электричества, а в восстановительных работах учатсвуют 38 аварийных бригад.На данный момент в Оренбурге затоплены пять микрорайонов, три поселка и 21 садовое товарищество.
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оренбургская область
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россия, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область
08:31 12.04.2024 (обновлено: 08:32 12.04.2024)
 
В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов

В Оренбуржье остаются затопленными более 11 тысяч домов в 67 населенных пунктах

© РИА Новости . Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкЗатопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
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УФА, 12 апр – ПРАЙМ. В Оренубргской области остаются подтопленными более 11 тысяч жилых домов в 67 населенных пунктах, рассказало правительство региона в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 8.00 (6.00 мск) 12 апреля на территории 26 муниципальных образований в 67 населенных пунктах и 40 СНТ подтоплены 11 773 жилых дома, 15 066 приусадебных участков", - говорится в материале властей.
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Также уточняется, что 10 739 человек, в том числе 2094 ребенка, было эвакуировано из подтопленных домов и с приусадебных участков. В 43 пунктах временного размещения находится 1345 человек, из них 236 детей. Остальные эвакуированные расположились у родственников.
Кроме того, более 615 сельскохозяйственных животных переместили из зоны подтопления в безопасное место.
Сообщается, что в четырех населенных пунктах Оренбургской области нарушено электроснабжение, на фоне чего в эксплуатацию введены 12 автономным источников электричества, а в восстановительных работах учатсвуют 38 аварийных бригад.
На данный момент в Оренбурге затоплены пять микрорайонов, три поселка и 21 садовое товарищество.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургская область
 
 
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