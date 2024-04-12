https://1prime.ru/20240412/pavodok-847330745.html

Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля

Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля - 12.04.2024, ПРАЙМ

Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля

Пик паводка в Тюменской области ожидается 23-25 апреля, заявил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T12:01+0300

2024-04-12T12:01+0300

2024-04-12T12:01+0300

происшествия

россия

паводок

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847190510_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_ca6c4a64b290085ae3cc1b6196999d54.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Пик паводка в Тюменской области ожидается 23-25 апреля, заявил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала."Опасное явление, есть такой термин, ожидается 20 апреля, пики - 23-25 апреля", - отметил он.По словам губернатора, ситуация на реках региона пока что спокойная, хотя есть предупреждение о том, что уровень воды на реках Тобол и Ишим достигнет исторического максимума.Губернатор отметил, что река Ишим, вероятно, уже сегодня выйдет из русла в Казанском районе. Динамика прибытия воды на реку Ишим более активная, и за последние четыре часа уровень воды вырос на 24 сантиметра. Тем не менее, до наступления опасных явлений на Ишиме еще есть запас в два метра. Власти региона контролируют ситуацию и готовятся к возможным последствиям, заключил Моор.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей. МЧС оценил ситуацию как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://1prime.ru/20240406/orenburg-847145456.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, паводок, новости