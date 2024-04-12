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Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля
Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля - 12.04.2024, ПРАЙМ
Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля
Пик паводка в Тюменской области ожидается 23-25 апреля, заявил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T12:01+0300
2024-04-12T12:01+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Пик паводка в Тюменской области ожидается 23-25 апреля, заявил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала."Опасное явление, есть такой термин, ожидается 20 апреля, пики - 23-25 апреля", - отметил он.По словам губернатора, ситуация на реках региона пока что спокойная, хотя есть предупреждение о том, что уровень воды на реках Тобол и Ишим достигнет исторического максимума.Губернатор отметил, что река Ишим, вероятно, уже сегодня выйдет из русла в Казанском районе. Динамика прибытия воды на реку Ишим более активная, и за последние четыре часа уровень воды вырос на 24 сантиметра. Тем не менее, до наступления опасных явлений на Ишиме еще есть запас в два метра. Власти региона контролируют ситуацию и готовятся к возможным последствиям, заключил Моор.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей. МЧС оценил ситуацию как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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россия, паводок, новости
Происшествия, РОССИЯ, паводок, Новости
12:01 12.04.2024
 
Пик паводка в Тюменской области наступит 23-25 апреля

Губернатор Моор: пик паводка в Тюменской области ожидают 23-25 апреля

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в Тюменской области. Архивное фото
Паводок в Тюменской области. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Пик паводка в Тюменской области ожидается 23-25 апреля, заявил губернатор региона Александр Моор в эфире Первого канала.
"Опасное явление, есть такой термин, ожидается 20 апреля, пики - 23-25 апреля", - отметил он.
По словам губернатора, ситуация на реках региона пока что спокойная, хотя есть предупреждение о том, что уровень воды на реках Тобол и Ишим достигнет исторического максимума.
Губернатор отметил, что река Ишим, вероятно, уже сегодня выйдет из русла в Казанском районе. Динамика прибытия воды на реку Ишим более активная, и за последние четыре часа уровень воды вырос на 24 сантиметра.
Тем не менее, до наступления опасных явлений на Ишиме еще есть запас в два метра. Власти региона контролируют ситуацию и готовятся к возможным последствиям, заключил Моор.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей. МЧС оценил ситуацию как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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