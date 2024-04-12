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Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг рекордного максимума - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг рекордного максимума
Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг рекордного максимума - 12.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг рекордного максимума
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил отметку в два метра, что стало абсолютным максимумом с начала паводков, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T14:53+0300
2024-04-12T14:54+0300
россия
оренбургская область
паводок
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил отметку в два метра, что стало абсолютным максимумом с начала паводков, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума. Уровень воды в реке превысил опасную отметку более чем на два метра", - отметил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что уровень реки поднялся на 40 сантиметров за последние десять часов, что является крайне опасным показателем. Уточнялось,что на 14.00 (12.00 мск) уровень Урала сотавлял 1147 сантиметров. В Оренбурге звучала сирена, после чего началась массовая эвакуация гражан.
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В Оренбурге "идет борьба" за многоэтажки в ЖК "Гранд Парк", туда перебазируют водоналивные дамбы, сообщил мэр. Кадры РИА Новости с обстановкой в городе на утро.
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россия, оренбургская область, паводок, видео
РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг рекордного максимума
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил отметку в два метра, что стало абсолютным максимумом с начала паводков, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2024-04-12T14:53+0300
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14:53 12.04.2024 (обновлено: 14:54 12.04.2024)
 
Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг рекордного максимума

МЧС: уровень воды в Урале у Оренбурга превысил отметку в два метра

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил отметку в два метра, что стало абсолютным максимумом с начала паводков, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума. Уровень воды в реке превысил опасную отметку более чем на два метра", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что уровень реки поднялся на 40 сантиметров за последние десять часов, что является крайне опасным показателем. Уточнялось,что на 14.00 (12.00 мск) уровень Урала сотавлял 1147 сантиметров. В Оренбурге звучала сирена, после чего началась массовая эвакуация гражан.
 
РОССИЯОренбургская областьпаводок
 
 
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