https://1prime.ru/20240412/pavodok-847339663.html

Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг рекордного максимума

Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг рекордного максимума - 12.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг рекордного максимума

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил отметку в два метра, что стало абсолютным максимумом с начала паводков, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T14:53+0300

2024-04-12T14:53+0300

2024-04-12T14:54+0300

россия

оренбургская область

паводок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847313899_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6acdcd46e58ee265cb125528e7ca7d21.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил отметку в два метра, что стало абсолютным максимумом с начала паводков, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В районе города Оренбурга уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума. Уровень воды в реке превысил опасную отметку более чем на два метра", - отметил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что уровень реки поднялся на 40 сантиметров за последние десять часов, что является крайне опасным показателем. Уточнялось,что на 14.00 (12.00 мск) уровень Урала сотавлял 1147 сантиметров. В Оренбурге звучала сирена, после чего началась массовая эвакуация гражан.

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Обстановка около ЖК "Гранд Парк"в Оренбурге, куда перебазируют дамбы В Оренбурге "идет борьба" за многоэтажки в ЖК "Гранд Парк", туда перебазируют водоналивные дамбы, сообщил мэр. Кадры РИА Новости с обстановкой в городе на утро. 2024-04-12T14:53+0300 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оренбургская область, паводок, видео