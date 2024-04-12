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Уровень воды в реке Урал поднялся до 1154 сантиметров
Уровень воды в реке Урал поднялся до 1154 сантиметров - 12.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал поднялся до 1154 сантиметров
За последние два часа уровень воды в Оренбургском районе поднялся на три сантиметра, до 1154 сантиметра, превысив опасный уровень на 224 сантиметра, рассказало... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T17:08+0300
2024-04-12T17:08+0300
2024-04-12T17:24+0300
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КАЗАНЬ, 12 апр – ПРАЙМ. За последние два часа уровень воды в Оренбургском районе поднялся на три сантиметра, до 1154 сантиметра, превысив опасный уровень на 224 сантиметра, рассказало муниципальное образование Оренбургский район в своем Telegram-канале. "Уровень воды в реке Урал на 18.00 (16.00 мск) 1154 см (с 16.00 +3 см; с 8.00 +25 см; опасный уровень превышен на 224 см)", - сообщается в материале властей.Ранее сообщалось, что уровень реки поднялся на 40 сантиметров за последние десять часов, что является крайне опасным показателем. Уточнялось,что на 14.00 (12.00 мск) уровень Урала сотавлял 1147 сантиметров. В Оренбурге звучала сирена, после чего началась массовая эвакуация гражан.В середине дня 12 апреля уровень Урала превысил опасную отметку в два метра, что стало максимумом с начала паводков.
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Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
Уровень воды в реке Урал поднялся до 1154 сантиметров
Оренбургский район: уровень воды в реке Урал поднялся на 3 см и составил 1154 см
КАЗАНЬ, 12 апр – ПРАЙМ. За последние два часа уровень воды в Оренбургском районе поднялся на три сантиметра, до 1154 сантиметра, превысив опасный уровень на 224 сантиметра, рассказало муниципальное образование Оренбургский район в своем Telegram-канале.
"Уровень воды в реке Урал на 18.00 (16.00 мск) 1154 см (с 16.00 +3 см; с 8.00 +25 см; опасный уровень превышен на 224 см)", - сообщается в материале властей.
Ранее сообщалось, что уровень реки поднялся на 40 сантиметров за последние десять часов, что является крайне опасным показателем. Уточнялось,что на 14.00 (12.00 мск) уровень Урала сотавлял 1147 сантиметров. В Оренбурге звучала сирена, после чего началась массовая эвакуация гражан.
В середине дня 12 апреля уровень Урала превысил опасную отметку в два метра, что стало максимумом с начала паводков.