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Уровень воды в реке Урал поднялся до 1154 сантиметров - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Урал поднялся до 1154 сантиметров
Уровень воды в реке Урал поднялся до 1154 сантиметров - 12.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал поднялся до 1154 сантиметров
За последние два часа уровень воды в Оренбургском районе поднялся на три сантиметра, до 1154 сантиметра, превысив опасный уровень на 224 сантиметра, рассказало... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T17:08+0300
2024-04-12T17:24+0300
происшествия
россия
оренбургская область
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КАЗАНЬ, 12 апр – ПРАЙМ. За последние два часа уровень воды в Оренбургском районе поднялся на три сантиметра, до 1154 сантиметра, превысив опасный уровень на 224 сантиметра, рассказало муниципальное образование Оренбургский район в своем Telegram-канале. "Уровень воды в реке Урал на 18.00 (16.00 мск) 1154 см (с 16.00 +3 см; с 8.00 +25 см; опасный уровень превышен на 224 см)", - сообщается в материале властей.Ранее сообщалось, что уровень реки поднялся на 40 сантиметров за последние десять часов, что является крайне опасным показателем. Уточнялось,что на 14.00 (12.00 мск) уровень Урала сотавлял 1147 сантиметров. В Оренбурге звучала сирена, после чего началась массовая эвакуация гражан.В середине дня 12 апреля уровень Урала превысил опасную отметку в два метра, что стало максимумом с начала паводков.
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россия, оренбургская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
17:08 12.04.2024 (обновлено: 17:24 12.04.2024)
 
Уровень воды в реке Урал поднялся до 1154 сантиметров

Оренбургский район: уровень воды в реке Урал поднялся на 3 см и составил 1154 см

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 12 апр – ПРАЙМ. За последние два часа уровень воды в Оренбургском районе поднялся на три сантиметра, до 1154 сантиметра, превысив опасный уровень на 224 сантиметра, рассказало муниципальное образование Оренбургский район в своем Telegram-канале.
"Уровень воды в реке Урал на 18.00 (16.00 мск) 1154 см (с 16.00 +3 см; с 8.00 +25 см; опасный уровень превышен на 224 см)", - сообщается в материале властей.
Ранее сообщалось, что уровень реки поднялся на 40 сантиметров за последние десять часов, что является крайне опасным показателем. Уточнялось,что на 14.00 (12.00 мск) уровень Урала сотавлял 1147 сантиметров. В Оренбурге звучала сирена, после чего началась массовая эвакуация гражан.
В середине дня 12 апреля уровень Урала превысил опасную отметку в два метра, что стало максимумом с начала паводков.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургская областьпаводок
 
 
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