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В Кремле заявили о максимальных усилиях по обеспечению безопасности в РФ

В Кремле заявили о максимальных усилиях по обеспечению безопасности в РФ - 12.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле заявили о максимальных усилиях по обеспечению безопасности в РФ

Подобные события, как инаугурация президента России, могут использоваться врагами для провокаций, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков,... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T13:29+0300

2024-04-12T13:29+0300

2024-04-12T13:31+0300

россия

инаугурация

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Подобные события, как инаугурация президента России, могут использоваться врагами для провокаций, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сделав акцент на готовности Москвы противостоять этому."Такие значимые, особенно символические мероприятия, как инаугурация президента, конечно, всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России. Мы научились как с этим бороться и как этому противостоять. Научились все вместе", - сообщил пресс-секретарь президента России.Кроме того, как добавил Песков, все усилия по обеспечению безопасности в России сейчас работают по-максимуму. По его словам, это касается всех сфер, в первую очередь информационной.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инаугурация, дмитрий песков