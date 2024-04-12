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В Кремле заявили о максимальных усилиях по обеспечению безопасности в РФ - 12.04.2024, ПРАЙМ
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В Кремле заявили о максимальных усилиях по обеспечению безопасности в РФ
В Кремле заявили о максимальных усилиях по обеспечению безопасности в РФ - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле заявили о максимальных усилиях по обеспечению безопасности в РФ
Подобные события, как инаугурация президента России, могут использоваться врагами для провокаций, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков,... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T13:29+0300
2024-04-12T13:31+0300
россия
инаугурация
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Подобные события, как инаугурация президента России, могут использоваться врагами для провокаций, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сделав акцент на готовности Москвы противостоять этому."Такие значимые, особенно символические мероприятия, как инаугурация президента, конечно, всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России. Мы научились как с этим бороться и как этому противостоять. Научились все вместе", - сообщил пресс-секретарь президента России.Кроме того, как добавил Песков, все усилия по обеспечению безопасности в России сейчас работают по-максимуму. По его словам, это касается всех сфер, в первую очередь информационной.
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россия, инаугурация, дмитрий песков
РОССИЯ, инаугурация, Дмитрий Песков
13:29 12.04.2024 (обновлено: 13:31 12.04.2024)
 
В Кремле заявили о максимальных усилиях по обеспечению безопасности в РФ

Песков: все усилия по обеспечению безопасности в России сейчас на максимуме

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Подобные события, как инаугурация президента России, могут использоваться врагами для провокаций, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сделав акцент на готовности Москвы противостоять этому.
"Такие значимые, особенно символические мероприятия, как инаугурация президента, конечно, всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России. Мы научились как с этим бороться и как этому противостоять. Научились все вместе", - сообщил пресс-секретарь президента России.
Кроме того, как добавил Песков, все усилия по обеспечению безопасности в России сейчас работают по-максимуму. По его словам, это касается всех сфер, в первую очередь информационной.
 
РОССИЯинаугурацияДмитрий Песков
 
 
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