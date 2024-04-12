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В Польше оценили пользу евро для экономики страны
В Польше оценили пользу евро для экономики страны - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Польше оценили пользу евро для экономики страны
Введение в Польше общей европейской валюты не поможет польской экономике, считает министр финансов страны Анджей Доманьский. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T13:02+0300
2024-04-12T13:02+0300
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ВАРШАВА, 12 апр – ПРАЙМ. Введение в Польше общей европейской валюты не поможет польской экономике, считает министр финансов страны Анджей Доманьский. Отвечая на вопрос, "может ли введение евро помочь польской экономике", министр ответил отрицательно. "Нет. Хотя, конечно, это многогранная проблема", - сказал он в интервью радио Zet. Как указал Доманьский, "польская экономика уже много раз выигрывала на том, что у нее своя валюта". "В периоды кризисов она поддерживает экономический рост", - добавил он. Из 10 государств, вступивших, как и Польша, в 2004 году в состав Евросоюза, до сих пор не перешли на евро лишь три – Польша, Венгрия и Чехия.
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польша, евро, европа
ПОЛЬША, евро, ЕВРОПА, Экономика
В Польше оценили пользу евро для экономики страны
Минфин Польши: введение евро не поможет польской экономике
ВАРШАВА, 12 апр – ПРАЙМ. Введение в Польше общей европейской валюты не поможет польской экономике, считает министр финансов страны Анджей Доманьский.
Отвечая на вопрос, "может ли введение евро помочь польской экономике", министр ответил отрицательно. "Нет. Хотя, конечно, это многогранная проблема", - сказал он в интервью радио Zet.
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Как указал Доманьский, "польская экономика уже много раз выигрывала на том, что у нее своя валюта". "В периоды кризисов она поддерживает экономический рост", - добавил он.
Из 10 государств, вступивших, как и Польша, в 2004 году в состав Евросоюза, до сих пор не перешли на евро лишь три – Польша, Венгрия и Чехия.