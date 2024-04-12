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Польша выступила за введение пошлины в 50% на зерно из РФ и Белоруссии
Польша выступила за введение пошлины в 50% на зерно из РФ и Белоруссии - 12.04.2024, ПРАЙМ
Польша выступила за введение пошлины в 50% на зерно из РФ и Белоруссии
Польша предложила ввести 50% пошлины на российское и белорусское зерно, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T15:23+0300
2024-04-12T15:23+0300
2024-04-12T15:28+0300
политика
польша
зерно
украинское зерно
эмбарго на зерно
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ВАРШАВА, 12 апр – ПРАЙМ. Польша предложила ввести 50% пошлины на российское и белорусское зерно, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом. "Если говорить о зерне, мы решили как можно скорее принять решение. Практичным выглядит 50-процентные пошлины на российское и белорусское зерно. По факту это исключает их конкурентоспособность, и этого должно нам хватить", — отметил он.Двадцатого марта главы Минсельхозов Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали ЕК запретить ввоз зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, в 2023 году ЕС ввез 1,53 миллиона тонн российского зерна на 437,5 миллиона евро. Парламент Латвии на заседании 22 февраля запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Запрет действует до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Он не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.
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польша, зерно, украинское зерно, эмбарго на зерно, пошлина на экспорт пшеницы
Политика, ПОЛЬША, зерно, украинское зерно, эмбарго на зерно, пошлина на экспорт пшеницы
Польша выступила за введение пошлины в 50% на зерно из РФ и Белоруссии
Туск: практичным выглядит 50% пошлины на российское и белорусское зерно
ВАРШАВА, 12 апр – ПРАЙМ. Польша предложила ввести 50% пошлины на российское и белорусское зерно, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.
"Если говорить о зерне, мы решили как можно скорее принять решение. Практичным выглядит 50-процентные пошлины на российское и белорусское зерно. По факту это исключает их конкурентоспособность, и этого должно нам хватить", — отметил он.
Двадцатого марта главы Минсельхозов Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали ЕК запретить ввоз зерна из России и Белоруссии в Евросоюз.
Польша сохранит запрет на ввоз зерна из Украины
По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, в 2023 году ЕС ввез 1,53 миллиона тонн российского зерна на 437,5 миллиона евро.
Парламент Латвии на заседании 22 февраля запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Запрет действует до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Он не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.