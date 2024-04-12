Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша выступила за введение пошлины в 50% на зерно из РФ и Белоруссии - 12.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240412/polsha-847341140.html
Польша выступила за введение пошлины в 50% на зерно из РФ и Белоруссии
Польша выступила за введение пошлины в 50% на зерно из РФ и Белоруссии - 12.04.2024, ПРАЙМ
Польша выступила за введение пошлины в 50% на зерно из РФ и Белоруссии
Польша предложила ввести 50% пошлины на российское и белорусское зерно, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T15:23+0300
2024-04-12T15:28+0300
политика
польша
зерно
украинское зерно
эмбарго на зерно
пошлина на экспорт пшеницы
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/63/841996361_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_8e42c1258b3cb85d703bf805e0151ca4.jpg
ВАРШАВА, 12 апр – ПРАЙМ. Польша предложила ввести 50% пошлины на российское и белорусское зерно, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом. "Если говорить о зерне, мы решили как можно скорее принять решение. Практичным выглядит 50-процентные пошлины на российское и белорусское зерно. По факту это исключает их конкурентоспособность, и этого должно нам хватить", — отметил он.Двадцатого марта главы Минсельхозов Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали ЕК запретить ввоз зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, в 2023 году ЕС ввез 1,53 миллиона тонн российского зерна на 437,5 миллиона евро. Парламент Латвии на заседании 22 февраля запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Запрет действует до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Он не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.
https://1prime.ru/20240102/842724302.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/63/841996361_0:0:1821:1366_1920x0_80_0_0_d0c96b569da51fc5f7f9a6c6a835831f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, зерно, украинское зерно, эмбарго на зерно, пошлина на экспорт пшеницы
Политика, ПОЛЬША, зерно, украинское зерно, эмбарго на зерно, пошлина на экспорт пшеницы
15:23 12.04.2024 (обновлено: 15:28 12.04.2024)
 
Польша выступила за введение пошлины в 50% на зерно из РФ и Белоруссии

Туск: практичным выглядит 50% пошлины на российское и белорусское зерно

© CC BY 4.0 / European Union 2019 – Source: EPДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2019 – Source: EP
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 12 апр – ПРАЙМ. Польша предложила ввести 50% пошлины на российское и белорусское зерно, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом.
"Если говорить о зерне, мы решили как можно скорее принять решение. Практичным выглядит 50-процентные пошлины на российское и белорусское зерно. По факту это исключает их конкурентоспособность, и этого должно нам хватить", — отметил он.
Двадцатого марта главы Минсельхозов Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали ЕК запретить ввоз зерна из России и Белоруссии в Евросоюз.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2024
Польша сохранит запрет на ввоз зерна из Украины
2 января, 23:30
По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, в 2023 году ЕС ввез 1,53 миллиона тонн российского зерна на 437,5 миллиона евро.
Парламент Латвии на заседании 22 февраля запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии. Запрет действует до 1 июля 2025 года, но при необходимости может быть продлен. Он не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.
 
ПолитикаПОЛЬШАзерноукраинское зерноэмбарго на зернопошлина на экспорт пшеницы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала