https://1prime.ru/20240412/pushkov-847319066.html

Сами хоронят. Пушков высказался о будущем "мира, основанного на правилах"

Сами хоронят. Пушков высказался о будущем "мира, основанного на правилах" - 12.04.2024, ПРАЙМ

Сами хоронят. Пушков высказался о будущем "мира, основанного на правилах"

Так называемый "мир, основанный на правилах", продвигаемый Западом, мимикрирует под Устав ООН, однако на деле имеет совсем другой смысл, так как служит идейным... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T07:06+0300

2024-04-12T07:06+0300

2024-04-12T07:06+0300

алексей пушков

сша

израиль

глобальный юг

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Так называемый "мир, основанный на правилах", продвигаемый Западом, мимикрирует под Устав ООН, однако на деле имеет совсем другой смысл, так как служит идейным обоснованием американской гегемонии, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его словам, действия Израиля и их безусловная поддержка со стороны США не остаются без серьезных последствий. Политика Израиля под руководством премьера Биньямина Нетаньяху не оставляет от этой главной американской доктрины, оформляющей нужный США миропорядок, камня на камне, точнее, добивает то, что еще от нее осталось, подчеркнул Пушков.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭто, происходит после неспровоцированных агрессий США и других стран НАТО против Ирака и Ливии, а также многих попыток "смены режимов" в ряде стран - от Венесуэлы до Сирии. Поддержка американцами исламистских террористических движений в Сирии против ее законного правительства также была вопиющим нарушением правил, указал сенатор. "Однако теперь, после того, что произошло в Газе, зона действия этой доктрины сузилась донельзя: о ней не хотят слышать не только в России, Китае, Иране, но и в большинстве стран Глобального юга", — подчеркнул он.Безуспешность попыток США привлечь на свою сторону большинство стран Глобального юга в вопросе санкций против России обусловлена политикой "двойных стандартов" Вашингтона в отношении России, с одной стороны, и Израиля, с другой, подчеркнул Пушков."В мусульманском мире отказываются понимать, почему США требуют от них осуждать Россию за военные действия против Украины, но сами активно поддерживают Израиль, ведущего крайне жестокую военную операцию в Газе. Такая политика США не находит поддержки в мировом сообществе", — отметил он.Экс-сотрудник СНБ США Фионна Хилл указывает на то, что "за пределами западного мира резко негативно относятся к склонности США определять глобальный миропорядок и принуждать другие страны занимать стороны" в международных конфликтах. В силу этих причин США рискуют не получить поддержку в мире, за исключением самых близких союзников, если схватятся с Китаем из-за Тайваня."Таким образом, Израиль при активной поддержке самих США хоронит доктрину "мира, основанного на правилах". Ее утрата - еще один удар по так называемому "американскому лидерству", лишенному всякой внятной идеологии", — заключил Пушков.

https://1prime.ru/20240329/lavrov-846833304.html

сша

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алексей пушков, сша, израиль, глобальный юг